Quy định mới về bằng cấp, kinh nghiệm đối với giáo viên nước ngoài dạy mầm non và phổ thông. Ảnh: CP

Điều kiện, tiêu chuẩn đối với người nước ngoài làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non

Nghị định quy định các điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với người nước ngoài làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non như sau:

Người nước ngoài làm quản lý phải đáp ứng một trong hai điều kiện, tiêu chuẩn sau đây: Có trình độ đại học trở lên về quản lý giáo dục hoặc ngành đào tạo phù hợp với vị trí công việc; có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý tại các cơ sở giáo dục mầm non;

Có học vị tiến sĩ hoặc có học hàm giáo sư, phó giáo sư hoặc là viện sĩ.

Người nước ngoài giảng dạy, tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ em phải đáp ứng một trong hai điều kiện, tiêu chuẩn sau đây: Có trình độ cao đẳng trở lên thuộc ngành, chuyên ngành giáo dục mầm non hoặc ngành, chuyên ngành phù hợp với hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục mầm non hoặc môn học, chuyên đề giảng dạy trong cơ sở giáo dục mầm non; có ít nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục tại cơ sở giáo dục mầm non;

Có học vị tiến sĩ hoặc có học hàm giáo sư, phó giáo sư hoặc là viện sĩ.

Người nước ngoài giảng dạy ngoại ngữ là người bản ngữ phải đáp ứng đồng thời các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây: Có trình độ cao đẳng trở lên;

Có chứng chỉ giảng dạy ngôn ngữ đó hoặc các chứng chỉ giảng dạy ngoại ngữ quốc tế khác được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận để sử dụng tại các cơ sở giáo dục tại Việt Nam; đã hoàn thành thời gian thực tập tại cơ sở giáo dục mầm non của Việt Nam (tối thiểu 90 tiết) và được cơ sở giáo dục đó xác nhận.

Điều kiện, tiêu chuẩn đối với người nước ngoài làm việc tại cơ sở giáo dục phổ thông

Về điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với người nước ngoài làm việc tại cơ sở giáo dục phổ thông, Nghị định quy định:

Người nước ngoài làm quản lý phải đáp ứng một trong hai điều kiện, tiêu chuẩn sau đây: Có trình độ đại học trở lên về quản lý giáo dục hoặc ngành đào tạo phù hợp với vị trí công việc; có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý tại cơ sở giáo dục phổ thông;

Có học vị tiến sĩ hoặc có học hàm giáo sư, phó giáo sư hoặc là viện sĩ.

Người nước ngoài giảng dạy phải đáp ứng một trong hai điều kiện, tiêu chuẩn sau đây: Có trình độ đại học trở lên thuộc ngành đào tạo phù hợp với môn học giảng dạy, giáo dục; có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc có ít nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Có học vị tiến sĩ hoặc có học hàm giáo sư, phó giáo sư hoặc là viện sĩ.

Người nước ngoài giảng dạy ngoại ngữ là người bản ngữ phải đáp ứng đồng thời các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:

Có trình độ đại học trở lên; Có chứng chỉ giảng dạy ngôn ngữ đó hoặc các chứng chỉ giảng dạy ngoại ngữ quốc tế khác được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận để sử dụng tại các cơ sở giáo dục tại Việt Nam.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/1/2027.