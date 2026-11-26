Tại chương trình, sinh viên được tuyên truyền, phổ biến 2 nội dung gồm: những kiến thức cơ bản về ý nghĩa, vai trò của ngày Pháp luật Việt Nam; các quy định liên quan đến công tác phòng chống ma túy; bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng. Qua việc tuyên truyền, giúp sinh viên nhận diện được những hành vi vi phạm pháp luật, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin; đồng thời có ý thức tuân thủ các quy định pháp luật trong quá trình sử dụng mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến.

Cùng với nội dung trên, chương trình tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức và hướng dẫn kỹ năng lái xe bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhằm nâng cao nhận thức về việc chấp hành các quy định khi tham gia giao thông, xây dựng thói quen điều khiển phương tiện an toàn, văn minh.

Ngoài ra, từ ngày 30/11 đến 1/12, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường còn tổ chức hoạt động trải nghiệm lái xe an toàn dành cho sinh viên. Đây là dịp để sinh viên tiếp cận, thực hành và rèn luyện những kỹ năng cần thiết khi điều khiển phương tiện, qua đó nâng cao khả năng xử lý tình huống và hình thành ý thức trách nhiệm đối với bản thân, cộng đồng khi tham gia giao thông.

Sau khi tham gia các hoạt động, sinh viên được nhận giấy chứng nhận theo kế hoạch chương trình và quà tặng từ các đơn vị tài trợ.