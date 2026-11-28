ĐBP - Cứ mỗi quý, nhà trưởng họ Chang ở xã Tủa Thàng lại rộn ràng tiếng nói cười trong ngày sum họp con cháu. Những buổi gặp mặt đã trở thành nền nếp, là dịp để các thành viên trong dòng họ cùng ngồi lại, sẻ chia chuyện gia đình, cuộc sống, bàn cách phát triển kinh tế và động viên nhau vươn lên. Tại mỗi buổi họp, những cá nhân có thành tích nổi bật trong học tập, lao động, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự được biểu dương, khen thưởng; những trường hợp vi phạm pháp luật, chưa thực hiện tốt quy ước của dòng họ cũng được thẳng thắn nhắc nhở, phê bình.

Công an xã Nà Tấu phối hợp với trưởng bản, các dòng họ tuyên truyền vận động Nhân dân bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.

Dòng họ Chang hiện có 17 hộ với hơn 110 nhân khẩu, sinh sống chủ yếu tại bản Huổi Lóng và Nặm Bành. Năm 2015, nhằm tăng cường đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giáo dục con cháu và giải quyết mâu thuẫn nội tộc, dòng họ thành lập hội đồng, bầu ban đại diện và xây dựng hương ước, quy ước làm cơ sở duy trì các hoạt động chung nền nếp, hiệu quả.

Trưởng dòng họ, ông Chang A Máu chia sẻ: Từ khi thành lập hội đồng dòng họ, con cháu ngày càng gắn bó, đoàn kết và có trách nhiệm với nhau hơn. Mọi việc chung đều được bàn bạc dân chủ, thống nhất thực hiện theo hương ước, quy ước đã đề ra. Chúng tôi luôn nhắc nhở con cháu chăm lo làm ăn, quan tâm việc học hành của thế hệ trẻ, sống đoàn kết, không vi phạm pháp luật, không mắc vào các tệ nạn xã hội. Khi trong dòng họ có chuyện bất hòa hay mâu thuẫn, người lớn tuổi và ban đại diện đều kịp thời gặp gỡ, phân tích đúng sai, khuyên bảo để mọi người hiểu nhau, cùng giải quyết trên tinh thần tình thân, tránh để những việc nhỏ ảnh hưởng đến đoàn kết trong cộng đồng.

Nhờ phát huy tinh thần đoàn kết, tự giác, nhiều năm qua, dòng họ Chang không có trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến tệ nạn xã hội. Các thành viên luôn gương mẫu chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự. Đồng thời, con cháu trong dòng họ còn hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giúp tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5/17 hộ, nhiều gia đình vươn lên có cuộc sống khá giả.

Ông Phạm Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBND xã Tủa Thàng cho biết: Dòng họ Chang là một trong những dòng họ tiêu biểu tại địa phương. Phát huy tinh thần gương mẫu, đoàn kết và trách nhiệm của mỗi thành viên, dòng họ đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, củng cố khối đoàn kết toàn dân, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng bản làng bình yên và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Tại xã biên giới Mường Chà, việc xây dựng và duy trì các mô hình dòng họ bình yên, dòng họ tự quản về an ninh trật tự đang phát huy hiệu quả thiết thực. Thông qua vai trò của trưởng họ, người có uy tín và sự đồng thuận của các thành viên, các dòng họ tích cực tuyên truyền, vận động con cháu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Mỗi gia đình, dòng họ, các thành viên đã chung sức xây dựng khối đoàn kết cộng đồng, tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới.

Trung tá Lò Văn Thành, Phó Trưởng Công an xã Mường Chà cho biết: Với tinh thần trách nhiệm và ý thức tự quản, các dòng họ trên địa bàn đã chủ động tuyên truyền, nhắc nhở con cháu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tránh xa tệ nạn xã hội, nâng cao cảnh giác và tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Cùng với đó, trưởng các dòng họ và người có uy tín phát huy vai trò nòng cốt trong nắm bắt tình hình, kịp thời hòa giải những mâu thuẫn, bất đồng trong cộng đồng, góp phần ngăn ngừa vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Tiêu biểu như dòng họ Vàng, các thành viên luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tuyên truyền, nhắc nhở con cháu tránh xa tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật. Mỗi gia đình đều nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, chủ động bảo vệ tài sản, kịp thời phát hiện, thông tin cho chính quyền và lực lượng chức năng về những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự. Qua đó, góp phần xây dựng dòng họ đoàn kết, bản làng bình yên, giữ vững an ninh nơi biên cương. “Chúng tôi xác định muốn giữ được bình yên thì trước hết mỗi gia đình phải yên ấm và có ý thức, trách nhiệm với cộng đồng. Vì vậy, trong các buổi họp dòng họ, tôi thường nhắc nhở con cháu chăm lo làm ăn, sống hòa thuận, không nghe theo lời xúi giục, lôi kéo tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật. Khi phát hiện vấn đề bất thường hoặc có mâu thuẫn trong cộng đồng, các thành viên cần kịp thời trao đổi với trưởng họ, chính quyền và lực lượng công an để cùng giải quyết. Giữ gìn bình yên không phải việc của riêng ai mà là trách nhiệm chung của mỗi người, mỗi gia đình và cả dòng họ”, ông Vàng Văn Ín, Trưởng dòng họ Vàng cho biết.

Ông Vàng Văn Ún chia sẻ: Trong dòng họ, chúng tôi luôn coi trọng việc giáo dục con cháu từ những điều nhỏ nhất, từ cách ứng xử trong gia đình, giữ gìn tình đoàn kết đến ý thức chấp hành pháp luật. Người đi trước làm gương, người đi sau noi theo; khi có việc chưa đúng, mọi người cùng góp ý, nhắc nhở để sửa đổi. Bên cạnh động viên nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, chúng tôi còn thường xuyên nhắc nhở các thành viên nâng cao cảnh giác, cùng có trách nhiệm bảo vệ sự bình yên của bản làng.

Từ những việc làm bình dị mà thiết thực của dòng họ Chang, dòng họ Vàng và nhiều dòng họ khác trên địa bàn tỉnh Điện Biên, sự bình yên đang được bồi đắp từ mỗi gia đình, mỗi nếp nhà và ý thức trách nhiệm của từng thành viên. Tình đoàn kết, sự gắn bó giữa các thế hệ cùng những lời dạy bảo của người đi trước đã góp phần hình thành ý thức sống tốt, chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội trong mỗi dòng họ. Khi mỗi gia đình là một tế bào bình yên, mỗi dòng họ là một điểm tựa đoàn kết, mỗi người dân đều có trách nhiệm trong giữ gìn an ninh trật tự, sức mạnh bảo vệ cuộc sống bình yên nơi biên cương sẽ được nhân lên. Đó cũng chính là nền tảng quan trọng để củng cố thế trận an ninh nhân dân, xây dựng những bản làng đoàn kết, bình yên.