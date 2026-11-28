Lực lượng chức năng tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Chiều tối 27/11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị cho biết, từ 23 đến 27/11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Cổ Thành, xã Triệu Phong.

Đây là hoạt động hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Ban Chỉ đạo quốc gia phát động.

Theo thông tin từ đơn vị, trong quá trình tìm kiếm, từ những nguồn tin do Nhân dân cung cấp kết hợp với các dấu tích chiến trường, lực lượng chức năng từng bước xác định vị trí, tổ chức đào tìm và quy tập các hài cốt liệt sĩ.

Các di vật được phát hiện cùng hài cốt.

Đáng chú ý, nhiều hài cốt liệt sĩ được phát hiện nằm sâu dưới các hầm cá nhân và giao thông hào; một số hài cốt được bọc trong tăng võng. Cùng với đó, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện nhiều di vật như dép cao su, thắt lưng, cúc áo, bật lửa và các vật dụng sinh hoạt khác.

Ngay sau khi quy tập, 9 hài cốt liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN, từng bước tiến tới xác định danh tính. Các hài cốt được đưa về quàn tại đơn vị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2.

Lực lượng chức năng đưa các hài cốt liệt sĩ về khu vực chăm sóc, hương khói.

Tính đến thời điểm hiện nay, tại thôn Cổ Thành và thôn Thượng Phước, xã Triệu Phong, đã quy tập được tổng cộng 23 hài cốt liệt sĩ.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm tại các khu vực lân cận, quyết tâm tìm kiếm, quy tập thêm hài cốt liệt sĩ.