600 người tại xã Canh Tân được hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn
Chiều 27/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phối hợp với UBND xã Canh Tân, Công an xã và HEAD MOTOR Cao Bằng tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho gần 600 cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và người dân các xóm trên địa bàn.
Tại chương trình, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; thông tin về tình hình, nguyên nhân và hậu quả của tai nạn giao thông; nhận diện những hành vi vi phạm phổ biến, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn như: vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm hoặc đội không đúng quy cách, chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe, lạng lách, đánh võng, đi không đúng phần đường, làn đường.
Hướng dẫn các kỹ năng cơ bản như: kiểm tra phương tiện trước khi khởi hành, tư thế ngồi lái, sử dụng phanh, chuyển hướng, giữ khoảng cách an toàn, quan sát và xử lý tình huống bất ngờ. Với đặc thù địa bàn miền núi, nội dung hướng dẫn tập trung vào kỹ năng điều khiển xe trên đường đèo dốc, đường cong, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/600-nguoi-tai-xa-canh-tan-duoc-huong-dan-ky-nang-lai-xe-an-toan-3194907.html