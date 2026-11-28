Người dân được hướng dẫn các kỹ năng cần thiết khi điều khiển phương tiện giao thông.

Tại chương trình, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; thông tin về tình hình, nguyên nhân và hậu quả của tai nạn giao thông; nhận diện những hành vi vi phạm phổ biến, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn như: vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm hoặc đội không đúng quy cách, chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe, lạng lách, đánh võng, đi không đúng phần đường, làn đường.

Hướng dẫn các kỹ năng cơ bản như: kiểm tra phương tiện trước khi khởi hành, tư thế ngồi lái, sử dụng phanh, chuyển hướng, giữ khoảng cách an toàn, quan sát và xử lý tình huống bất ngờ. Với đặc thù địa bàn miền núi, nội dung hướng dẫn tập trung vào kỹ năng điều khiển xe trên đường đèo dốc, đường cong, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế.