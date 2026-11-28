Không khí lạnh ảnh hưởng hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ. (Ảnh minh họa: P.G)

Ở các đặc khu Bạch Long Vĩ và Cồn Cỏ đã có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; ở đặc khu Lý Sơn có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24-48 giờ tới:

Trên đất liền, ngày và đêm 28/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi Bắc Bộ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ.

Khu vực Hà Nội: có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ.

Trên biển: Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,0-2,5m; biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh. Vùng biển từ Gia Lai đến Lâm Đồng và vùng biển phía bắc khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 1,5-2,5m; biển động.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên từ sáng sớm 28/11 đến sáng 30/11, ở khu vực từ thành phố Huế đến Khánh Hòa có mưa lớn trên diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có mưa rào và dông.

Dự báo ngày và đêm 28/11, khu vực Vịnh Bắc Bộ: gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao 2,0-3,0m.

Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao 3,0-5,0m.

Từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi: gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Sóng biển cao 2,0-4,0m.

Vùng biển từ Gia Lai đến Lâm Đồng và vùng biển phía bắc khu vực giữa Biển Đông: gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao 1,5-2,5m.

Ngoài ra, ngày và đêm 28/11 vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía nam khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía tây khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao hơn 2,0m. Ven biển các tỉnh từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi đề phòng các đợt triều cường cao do kết hợp nước dâng do gió và sóng lớn gây sạt lở bờ biển.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo ngày và đêm 29/11, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động; Vùng biển từ Gia Lai đến Lâm Đồng có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 1,5-2,5m; biển động. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh. Từ đêm gió trên các vùng biển giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 28/11 tại các khu vực trên cả nước

Thủ đô Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía bắc không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía nam có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía bắc sáng và đêm trời rét; phía nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ; phía nam có nơi hơn 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía bắc 24-27 độ; phía nam 22-24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía bắc có mưa to đến rất to và dông; phía nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng phía đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: Phía bắc 22-24 độ; phía nam 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía bắc 24-26 độ; phía nam 27-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, phía bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi hơn 31 độ.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ