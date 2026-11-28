3 ưu tiên cụ thể hóa chủ đề Năm APEC 2027

Thông tin về Năm APEC Việt Nam 2027 tại họp báo, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết, đây là lần thứ ba Việt Nam đăng cai tổ chức năm APEC, sau hai lần được tổ chức thành công vào năm 2006 và 2017. Trên cơ sở những thành quả của Năm APEC 2026 cũng như Tầm nhìn Putrajaya 2040, Việt Nam lựa chọn chủ đề Năm APEC 2027 thể hiện tầm nhìn và quyết tâm của các nền kinh tế thành viên APEC, lấy tự cường làm nền tảng, đổi mới sáng tạo làm động lực, tăng cường hợp tác để thích ứng với những chuyển biến sâu sắc của thời đại, cùng định hình tương lai thịnh vượng của khu vực.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, để cụ thể hóa chủ đề Năm APEC 2027, trên cơ sở kế thừa những nội dung hợp tác cốt lõi của APEC, nghiên cứu kỹ yêu cầu phát triển của khu vực và tham vấn sâu rộng các nền kinh tế thành viên, Việt Nam đề xuất 3 ưu tiên hợp tác, gồm: Nâng cao năng suất của nền kinh tế; thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực; nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng đời sống của người dân. “3 ưu tiên có mối quan hệ chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau: Nâng cao năng suất tạo nền tảng cho tăng trưởng và năng lực cạnh tranh; thương mại và đầu tư mở rộng không gian liên kết, chuyển hóa các năng lực phát triển thành cơ hội kinh tế; tính tự cường và năng động giúp các nền kinh tế thích ứng, chuyển đổi và khai mở những động lực tăng trưởng mới, hướng tới nâng cao chất lượng đời sống của người dân”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh.

Thông qua 3 ưu tiên này, Việt Nam mong muốn cùng các nền kinh tế thành viên thúc đẩy hợp tác APEC đi vào những vấn đề thiết thực, tạo ra các sáng kiến và kết quả hợp tác có giá trị lâu dài, đóng góp vào việc hiện thực hóa Tầm nhìn Putrajaya 2040.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ thông tin về Năm APEC Việt Nam 2027. Ảnh: PHƯƠNG LINH

Quảng bá hình ảnh Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết, theo thông lệ APEC và trên cơ sở các ưu tiên của Năm APEC 2027, Việt Nam dự kiến tổ chức hơn 200 hoạt động lớn, nhỏ trong năm 2027, trong đó có 11 hội nghị cấp bộ trưởng và đối thoại cao cấp, trải đều ở 7 tỉnh, thành phố của Việt Nam, gồm: Gia Lai, Khánh Hòa, Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và An Giang. Điểm nhấn của Năm APEC 2027 là Tuần lễ cấp cao, dự kiến tổ chức vào tháng 11-2027, tại Phú Quốc.

Lý giải việc chọn Phú Quốc là nơi tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2027, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết, năm 2006, Việt Nam lựa chọn Thủ đô Hà Nội-trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của cả nước. Năm 2017, Việt Nam giới thiệu Đà Nẵng-một thành phố năng động, sáng tạo ở miền Trung. Lần này, Việt Nam lựa chọn Phú Quốc với mong muốn giới thiệu tới bạn bè quốc tế hình ảnh một điểm đến mới đáng sống, hấp dẫn về du lịch, trải nghiệm và sáng tạo, thể hiện sự vươn mình của đất nước trong kỷ nguyên mới. Sự lựa chọn này cũng gắn với thông điệp: “Một đại dương là một cộng đồng”, thể hiện sự gắn kết và phát triển năng động của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Nhấn mạnh đăng cai APEC không chỉ là dịp để Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò và những đóng góp có trách nhiệm đối với diễn đàn mà còn là cơ hội quý báu để quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Trưởng tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa khẳng định các hoạt động APEC tại Việt Nam sẽ giúp bạn bè quốc tế có dịp trực tiếp chứng kiến những đổi thay mạnh mẽ đang diễn ra tại Việt Nam, qua đó hiểu rõ hơn về diện mạo, tầm vóc và khát vọng phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho rằng công tác tuyên truyền, quảng bá rất quan trọng, tập trung vào 3 nhóm công việc lớn. Thứ nhất, tại các hội nghị tổ chức ở địa phương, đặc biệt là Tuần lễ cấp cao APEC 2027, Việt Nam dự kiến tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc dành cho lãnh đạo các nền kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp và phóng viên báo chí, vừa quảng bá tinh hoa văn hóa dân tộc vừa có sự tham gia của các nền kinh tế thành viên APEC. Các hoạt động dự kiến gồm: Tuần văn hóa, ngày văn hóa, liên hoan nghệ thuật, lễ hội đường phố, giao lưu nhân dân và giao lưu văn hóa quốc tế. Thứ hai, việc tổ chức các hội nghị APEC trên cả 3 miền Bắc-Trung-Nam là cơ hội để các địa phương giới thiệu hình ảnh tới bạn bè quốc tế. Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa đã trao đổi với các địa phương, dự kiến tổ chức những chương trình tham quan, khảo sát, trải nghiệm các sản phẩm du lịch, thưởng thức ẩm thực, giới thiệu những loại hình du lịch như du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch xanh. Thứ ba, Việt Nam mong muốn tạo dấu ấn bằng bộ nhận diện Năm APEC 2027. Biểu trưng (logo) và các yếu tố nhận diện trên những sản phẩm của APEC sẽ hướng tới giới thiệu tinh hoa văn hóa dân tộc, đồng thời thể hiện tinh thần hội nhập mạnh mẽ, diện mạo và vị thế của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ thông tin về Năm APEC Việt Nam 2027. Ảnh: PHƯƠNG LINH

Chuẩn bị phương án bảo đảm an ninh ở cấp độ cao nhất

Về công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho Năm APEC 2027, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng Bộ Công an, Phó trưởng Tiểu ban An ninh-Y tế APEC 2027, thông tin chuỗi hoạt động diễn ra trong cả năm, với hơn 200 hoạt động cùng nhiều sự kiện giao lưu, văn hóa, nghệ thuật. Cao điểm là Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, với sự hiện diện của nguyên thủ các nước thành viên và khách mời. Do đó, Bộ Công an sẽ áp dụng cấp độ bảo vệ cao nhất. “Đến nay, công tác chuẩn bị của Tiểu ban An ninh-Y tế, trong đó có công tác bảo đảm an ninh trật tự đã được triển khai sẵn sàng cho Năm APEC 2027, trước mắt là sự kiện diễn ra trong tháng 12 tại Gia Lai”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết.

“Việt Nam mong muốn cùng các nền kinh tế thành viên đưa APEC đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp, giúp họ hiểu rõ những lợi ích thiết thực cùng những cơ hội phát triển mà tiến trình APEC mang lại”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ bày tỏ.

Tại họp báo, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 đã công bố Cổng thông tin điện tử về Năm APEC Việt Nam 2027.