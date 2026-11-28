Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim công bố Chính sách An ninh quốc gia giai đoạn 2026-2030 vào ngày 26/11. (Nguồn: Bernama)

Chính sách tập trung vào 10 lĩnh vực trọng tâm, đề ra 30 chiến lược nhằm chủ động ứng phó với 53 vấn đề, thách thức và nguy cơ đối với an ninh quốc gia.

Bổ sung an ninh mạng và công nghệ thành lĩnh vực trọng tâm

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Anwar cho biết chính sách mới được xây dựng trên cơ sở những thay đổi trong bối cảnh địa chính trị và tính chất ngày càng phức tạp của các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Theo ông, các nguy cơ an ninh hiện nay không chỉ giới hạn ở xung đột quân sự giữa các quốc gia hay những mối đe dọa phát sinh trong khu vực, mà còn bao gồm các cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống tài chính, mạng lưới quốc phòng và cơ sở hạ tầng trọng yếu. Điều này đòi hỏi Malaysia phải nâng cao năng lực dự báo, nhận diện và ứng phó với những nguy cơ mới, thay vì chỉ dựa vào các phương thức bảo đảm an ninh truyền thống.

Một trong những điểm điều chỉnh đáng chú ý của Chính sách An ninh quốc gia 2026-2030 là việc bổ sung lĩnh vực An ninh mạng và Công nghệ thành một trọng tâm chiến lược riêng. Theo Malay Mail, chín Giá trị cốt lõi về An ninh quốc gia trong chính sách giai đoạn trước đã được tái cấu trúc thành 10 Lĩnh vực trọng tâm chiến lược, gồm: Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; ổn định chính trị - xã hội; gắn kết quốc gia; quản trị hiệu quả; khả năng chống chịu của nền kinh tế; công bằng xã hội; phát triển bền vững; an ninh nhân dân; ngoại giao an ninh và hợp tác khu vực; an ninh mạng và công nghệ.

Việc bổ sung lĩnh vực thứ 10 phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của chính phủ Malaysia đối với những nguy cơ phát sinh từ quá trình chuyển đổi số, sự phổ biến của các nền tảng trực tuyến và việc ứng dụng công nghệ mới.

Thủ tướng Anwar nhấn mạnh Malaysia cần tăng cường đầu tư vào năng lực an ninh mạng, phát triển cơ sở hạ tầng và đào tạo nhân lực chuyên môn để ứng phó với những mối đe dọa ngày càng khó lường. Ông cũng đề nghị các bộ, ngành liên quan xem xét thành lập các đơn vị chuyên trách nhằm nâng cao năng lực quốc gia và cải thiện sự phối hợp giữa các cơ quan.

Tăng cường phối hợp và giám sát thực hiện chính sách

Chính sách An ninh quốc gia giai đoạn 2026-2030 tiếp nối chính sách giai đoạn 2021-2025, vốn dựa trên khái niệm An ninh Toàn diện. Cách tiếp cận này xem xét an ninh trên nhiều phương diện, bao gồm chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường, an toàn công cộng và công nghệ, thay vì chỉ tập trung vào lĩnh vực quốc phòng hay an ninh truyền thống.

Theo Bernama và Malay Mail, chính sách mới xác định 53 vấn đề, thách thức và nguy cơ an ninh, được xử lý thông qua 30 chiến lược thuộc 10 lĩnh vực trọng tâm. Việc tổ chức lại các ưu tiên nhằm điều chỉnh chính sách trước những biến động của môi trường an ninh, đồng thời tạo cơ sở để các cơ quan chức năng xác định rõ hơn những lĩnh vực cần tập trung nguồn lực.

Về cơ chế triển khai, Hội đồng An ninh quốc gia trực thuộc Văn phòng Thủ tướng sẽ giữ vai trò điều phối, phối hợp với các bộ, ngành và các cơ quan liên quan. Chính phủ Malaysia cũng nhấn mạnh sự tham gia của khu vực tư nhân và công chúng theo cách tiếp cận “Toàn chính phủ, toàn xã hội”. Theo đó, bảo đảm an ninh quốc gia không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách mà còn cần có sự phối hợp giữa nhiều chủ thể trong xã hội.

Để theo dõi và đánh giá hiệu quả thực hiện, Malaysia dự kiến sử dụng Chỉ số An ninh quốc gia, kết hợp với các cơ chế như họp Hội đồng An ninh Quốc gia, các ủy ban điều phối và giám sát việc triển khai, diễn tập, mô phỏng tình huống và hoạt động phối hợp liên ngành. Những công cụ này được kỳ vọng giúp đánh giá mức độ an ninh, nhận diện sớm rủi ro và hỗ trợ các cơ quan chức năng triển khai biện pháp phòng ngừa, ứng phó kịp thời.

Thủ tướng Anwar đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phát triển đội ngũ nhân lực có chuyên môn sâu, trong đó tạo điều kiện cho cán bộ trẻ tiếp cận thực tiễn và tham gia các chương trình đào tạo chuyên biệt tại những cơ sở hàng đầu thế giới.

Bảo đảm an ninh, chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển

Đối với vấn đề Biển Đông, Chính sách An ninh quốc gia giai đoạn 2026-2030 của Malaysia chú trọng kết hợp các biện pháp ngoại giao với việc tăng cường năng lực quốc phòng nhằm bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia trên biển.

Malaysia tiếp tục ưu tiên giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982); phát huy vai trò của ASEAN và thúc đẩy đàm phán với Trung Quốc nhằm sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Phát biểu tại lễ công bố chính sách, Thủ tướng Ibrahim nhấn mạnh rằng việc tồn tại các tranh chấp và bất đồng về phân định ranh giới trên biển không đồng nghĩa với việc coi các nước có liên quan là đối thủ hoặc để những bất đồng này ảnh hưởng đến quan hệ song phương. Malaysia chủ trương duy trì quan hệ hợp tác với các nước láng giềng, tăng cường đối thoại và xây dựng lòng tin, đồng thời kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia.

Song song với các nỗ lực ngoại giao, Malaysia chú trọng củng cố năng lực quốc phòng trên biển, nâng cao khả năng giám sát, bảo vệ vùng biển và duy trì trạng thái sẵn sàng của Hải quân Hoàng gia Malaysia trước các nguy cơ, thách thức an ninh. Cách tiếp cận này thể hiện định hướng kết hợp giữa ngoại giao và quốc phòng, vừa duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực, vừa tăng cường năng lực tự chủ trong việc bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển.

Việc công bố Chính sách An ninh quốc gia 2026-2030 cho thấy Malaysia tiếp tục mở rộng cách tiếp cận an ninh theo hướng toàn diện, kết hợp giữa bảo vệ chủ quyền, tăng cường khả năng chống chịu trong nước và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Trong đó, an ninh mạng và công nghệ được xác định là những ưu tiên mới, bên cạnh việc duy trì vai trò của ngoại giao và năng lực quốc phòng trong việc ứng phó với các thách thức an ninh khu vực.