Theo điểm d khoản 2 Điều 10 Luật BHXH năm 2024, người tham gia, người thụ hưởng chế độ BHXH được ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện BHXH.

Riêng trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH và các chế độ khác, văn bản ủy quyền có hiệu lực tối đa 12 tháng kể từ ngày xác lập việc ủy quyền. Văn bản ủy quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng thực.

Tuy nhiên, Luật BHXH sửa đổi đã thay đổi quy định này theo hướng: "Ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện bảo hiểm xã hội. Việc thực hiện ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự".

Ảnh minh họa. (nguồn: BĐT Chính phủ)

Như vậy, từ ngày 1/3/2027, Luật BHXH không còn quy định riêng thời hạn tối đa 12 tháng đối với văn bản ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.

Theo Điều 563 Bộ luật Dân sự năm 2015, thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định. Trường hợp không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định khác, hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 1 năm kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

Điều này đồng nghĩa người hưởng lương hưu có thể thỏa thuận với người được ủy quyền về thời hạn nhận thay phù hợp với nhu cầu thực tế, thay vì bị giới hạn tối đa 12 tháng như quy định trước đây.

Tuy nhiên, việc bỏ giới hạn 12 tháng không đồng nghĩa giấy ủy quyền đương nhiên có hiệu lực vô thời hạn. Thời hạn ủy quyền vẫn phải tuân thủ thỏa thuận của các bên và quy định của pháp luật dân sự.

Bên cạnh thay đổi về ủy quyền, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội còn bổ sung trách nhiệm của người tham gia, người sử dụng lao động và cơ quan BHXH trong quá trình giải quyết chế độ.

Theo đó, người tham gia BHXH có trách nhiệm nộp hồ sơ giải quyết hưởng chế độ đúng thời hạn. Trường hợp nộp quá thời hạn quy định, người tham gia phải giải trình bằng văn bản và gửi cho cơ quan BHXH khi nộp hồ sơ.

Đối với người sử dụng lao động, luật bổ sung trách nhiệm nộp hồ sơ giải quyết hưởng chế độ BHXH của người lao động đúng thời hạn. Nếu nộp hồ sơ quá hạn, người sử dụng lao động phải giải trình bằng văn bản và gửi cơ quan BHXH. Trường hợp việc chậm nộp gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thụ hưởng thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp do lỗi của người thụ hưởng chế độ BHXH.

Trách nhiệm của cơ quan BHXH cũng được quy định rõ hơn. Cơ quan này có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hưởng và tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, thuận tiện, đúng thời hạn. Nếu giải quyết chậm so với thời hạn quy định và gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thụ hưởng thì phải bồi thường theo quy định, trừ trường hợp do lỗi của người thụ hưởng.

Những điều chỉnh trên nhằm làm rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong quá trình thực hiện chính sách, góp phần bảo đảm quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng BHXH.