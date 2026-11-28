Từ việc chủ động liên hệ với chi bộ đến góp ý giải quyết những vấn đề dân sinh, đảng viên đang công tác ở thành phố Bắc Ninh tham gia công việc chung tại nơi cư trú bằng nhiều cách. Qua triển khai Quy định số 221-QĐ/TW của Bộ Chính trị, các chi bộ chú trọng nắm thông tin trong năm để việc nhận xét từng đảng viên có căn cứ.

Giữ liên hệ thường xuyên với chi bộ

Sau khi được kết nạp Đảng ngày 15/8/2026 tại Chi bộ Xí nghiệp May 4 Hà Phong, thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Bắc, đồng chí Nguyễn Thị Liên được giới thiệu về Chi bộ tổ dân phố Bích Động, phường Việt Yên để giữ mối liên hệ với chi bộ nơi cư trú. Đồng chí Liên cho biết: “Ngay khi được giới thiệu, tôi đã chủ động liên hệ với chi ủy để được tiếp nhận”.

Đại diện đảng viên sinh hoạt theo Quy định 221-QĐ/TW tại Chi bộ tổ dân phố Bích Động, phường Việt Yên tặng hoa chúc mừng Ngày hội đại đoàn kết của khu phố.

Thời điểm chi ủy tiếp nhận đồng chí Liên cũng là lúc tổ dân phố Bích Động rà soát danh sách hơn 270 đảng viên đang công tác được bàn giao sau khi hợp nhất tổ dân phố Trung và tổ dân phố số 2. Những đồng chí từng tham gia cấp ủy ở hai tổ dân phố cũ cùng chi ủy đối chiếu thông tin theo từng khu vực, xác định nơi ở thực tế của từng đảng viên và đầu mối liên hệ. Khi có người mới chuyển đến hoặc thông tin cần làm rõ, chi ủy trao đổi với tổ trưởng, tổ phó của 15 tổ dân cư. Mỗi tổ có khoảng 45-60 hộ nên cán bộ tổ dân cư có điều kiện nắm tình hình từng khu vực.

Theo đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Bích Động, chi bộ lập 5 nhóm Zalo theo khu vực, phân công một số đảng viên đang công tác làm trưởng, phó nhóm. Qua các nhóm, chi bộ thông tin về những công việc tổ dân phố đang triển khai để đảng viên theo dõi, trao đổi và góp ý. Khi chi ủy thông tin về công tác chuẩn bị ra mắt chi bộ và tổ dân phố mới, các đảng viên đang công tác hưởng ứng, hỗ trợ hơn 20 triệu đồng cho lễ ra mắt, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và các hoạt động văn nghệ. Trước đó, năm 2025, tại tổ dân phố số 2 cũ, các đảng viên đóng góp hơn 20 triệu đồng mua thiết bị, tủ đựng tài liệu cho nhà văn hóa.

Thực tế từ việc đồng chí Liên chủ động liên hệ đến cách Chi ủy Chi bộ tổ dân phố Bích Động duy trì đầu mối ở từng tổ dân cư, có thể thấy mối liên hệ ấy cần được vun đắp từ hai phía. Đảng viên chủ động tìm hiểu công việc của địa phương, lắng nghe và phản ánh ý kiến của người dân. Chi ủy thông tin kịp thời, tạo dịp để đảng viên góp ý, tiếp nhận và theo dõi việc giải quyết những vấn đề được phản ánh. Khi những việc ấy diễn ra thường xuyên, chi ủy có điều kiện hiểu rõ hơn trách nhiệm của từng người trong đời sống khu dân cư.

Nhận xét đảng viên qua việc chung

Trung tuần tháng 11, đồng chí Nguyễn Ngọc An, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Thị Cầu 1, phường Vũ Ninh, rà soát gần 90 hồ sơ đảng viên trên hệ thống điện tử. Hình thành sau khi hợp nhất tổ dân phố 1 và tổ dân phố 7, Thị Cầu 1 có hơn 4.000 nhân khẩu, chia thành 7 cụm dân cư. Theo đồng chí An, muốn nhận xét sát, trước hết chi ủy phải biết đảng viên thực tế sinh sống ở cụm nào. Khi phát hiện một số trường hợp còn đăng ký cư trú tại địa bàn nhưng đã chuyển đi, chi ủy trao đổi với cụm trưởng, Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể để làm rõ thông tin.

Đảng viên sinh hoạt theo Quy định 221- QĐ/TW tại Chi bộ Thống Nhất, xã Xuân Cẩm phát biểu tại buổi sinh hoạt với Chi bộ.

Tại buổi gặp mặt tháng 10 (sau khi sáp nhập tổ dân phố), 81 trong số 90 đảng viên đang công tác được chi bộ mời đã đến dự, góp ý về công tác phát triển đảng viên, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và việc giữ mối liên hệ với khu dân cư. Sau buổi gặp, chi bộ lập nhóm trao đổi để tiếp tục thông tin và tiếp nhận ý kiến. Qua buổi gặp mặt và những lần trao đổi trong năm, chi ủy có thêm thông tin về sự tham gia của đảng viên, từ việc dự họp, góp ý xây dựng địa phương đến phản ánh những vấn đề người dân quan tâm.

Quy định 221 quy định mốc thời gian thực hiện trách nhiệm của đảng viên nơi cư trú:

- Đảng viên phải cập nhật, bổ sung thông tin trong vòng 30 ngày kể từ khi thay đổi nơi cư trú và báo cáo chi bộ nơi công tác.

- Trước 30/11 hằng năm, Chi ủy chi bộ hoặc Bí thư chi bộ nơi cư trú họp với Ban công tác Mặt trận để nhận xét đảng viên, gửi kết quả về cấp ủy cấp trên trực tiếp để tổng hợp, xác nhận.

- Định kỳ 6 tháng, cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ nơi cư trú chỉ đạo tổ chức họp đảng viên đang công tác cư trú trên địa bàn để thông tin tình hình, nhiệm vụ địa phương và lấy ý kiến đóng góp.

Một trong những vấn đề được đảng viên và người dân phản ánh là tình trạng ùn ứ trước cổng hai trường Mầm non Hoa Sen và Tiểu học Vũ Ninh 2 vào giờ đưa, đón học sinh. Chi bộ báo cáo phường, đề nghị lực lượng công an hỗ trợ. Chi hội Cựu chiến binh phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bảo đảm trật tự vào giờ cao điểm các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu. Ở các ngõ phố, những bóng đèn hỏng cũng được sửa kịp thời sau khi đảng viên góp ý. Mỗi việc có cách xử lý riêng, song đều bắt đầu từ việc đảng viên quan tâm đến sinh hoạt hằng ngày của người dân ở nơi cư trú và phản ánh với chi bộ.

Theo tổng hợp của phường Vũ Ninh, có hơn 1.400 đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ tại 13 chi bộ tổ dân phố. Theo đồng chí Ngô Thị Huyền, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Vũ Ninh, cuối tháng 10, Ban Xây dựng Đảng đã tham mưu Đảng ủy ban hành văn bản hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện Quy định số 221-QĐ/TW của Bộ Chính trị và thủ tục hành chính của Đảng thuộc phạm vi ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Trên cơ sở đó, các chi bộ phân công người theo dõi, thông báo đầu mối để đảng viên liên hệ. Đến hết ngày 25/11, 100% hồ sơ (Phiếu nhận xét trách nhiệm của đảng viên đang công tác đối với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú) đã được xác nhận.

Từ những địa bàn như Bích Động và Thị Cầu 1, yêu cầu đặt ra khi thực hiện Quy định số 221-QĐ/TW trên địa bàn Bắc Ninh là đưa việc giữ mối liên hệ vào nền nếp ở từng thôn, tổ dân phố. Ở nơi dân cư đông, địa bàn mới hợp nhất, việc phân công đầu mối đến từng khu vực giúp chi ủy nắm đúng người, đúng địa bàn. Việc duy trì gặp gỡ, tiếp nhận phản ánh và trao đổi với Ban công tác Mặt trận giúp chi ủy nắm được đảng viên đã giữ mối liên hệ như thế nào, tham gia công việc gì, thực hiện trách nhiệm với Nhân dân ra sao. Quá trình này được theo dõi thường xuyên, nhận xét cuối năm trở thành dịp để mỗi đảng viên nhìn lại trách nhiệm của mình và xác định những việc có thể làm thiết thực hơn với Nhân dân nơi cư trú.