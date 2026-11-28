Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong bảo vệ biên giới

Thực tiễn cho thấy, các mô hình tự quản đường biên, cột mốc, an ninh, trật tự ở khu vực biên giới đất liền đã tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia những phần việc phù hợp với khả năng và điều kiện sinh sống. Người dân thường xuyên nắm tình hình địa bàn, kịp thời thông báo cho lực lượng Biên phòng khi phát hiện dấu hiệu bất thường; tham gia tuần tra, phát quang đường tuần tra, bảo vệ mốc giới và phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh.

Ở khu vực biên giới biển, các tổ tàu thuyền đoàn kết vừa hỗ trợ nhau trong sản xuất, vừa trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến chủ quyền, an ninh, trật tự trên biển. Giá trị của những mô hình này không chỉ nằm ở số lượng người tham gia hay số lượt hoạt động, mà quan trọng hơn là góp phần hình thành ý thức trách nhiệm và khả năng tự quản trong cộng đồng dân cư. Khi người dân chủ động phát hiện, phản ánh và phối hợp giải quyết vụ việc ngay từ thôn, bản, khu dân cư, lực lượng chức năng có thêm nguồn thông tin tại chỗ, góp phần phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa. Đường biên, cột mốc vì thế không còn là vấn đề riêng của lực lượng chuyên trách, mà trở thành mối quan tâm và trách nhiệm chung của cộng đồng.

Phát huy sức dân không có nghĩa là giao khoán nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới cho nhân dân. Bộ đội Biên phòng giữ vai trò nòng cốt, chuyên trách; chính quyền địa phương thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước; các lực lượng phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật. Người dân tham gia bằng những hình thức phù hợp, được hướng dẫn, bảo đảm an toàn, không tự ý xử lý những tình huống vượt quá khả năng hoặc thẩm quyền. Điều cốt yếu là làm cho việc tham gia bảo vệ biên giới trở thành nhu cầu tự thân, bắt nguồn từ tình yêu quê hương, ý thức cộng đồng và lợi ích thiết thân của mỗi gia đình.

Đồn Biên phòng Lũng Cú, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Mở rộng không gian xây dựng thế trận lòng dân trên môi trường số

Không gian mạng đang tác động ngày càng trực tiếp đến nhận thức, đời sống và quan hệ xã hội của người dân khu vực biên giới. Bên cạnh cơ hội tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ công, quảng bá sản phẩm và phát triển sinh kế, người dân cũng phải đối diện với thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc, thủ đoạn lừa đảo và các hành vi vi phạm pháp luật trên môi trường số. Vì vậy, xây dựng thế trận lòng dân hiện nay cần được mở rộng từ địa bàn cư trú sang không gian mạng.

Mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”, triển khai trong toàn lực lượng từ tháng 4-2026, là một hướng tiếp cận thiết thực. Thông qua các tổ công tác từ 3 đến 5 cán bộ, chiến sĩ, các đồn biên phòng trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thương mại điện tử và nhận diện thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Tại Lai Châu, những mô hình như “Thầy giáo quân hàm xanh - Đẩy nhanh chuyển đổi số”, “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm ẩn danh”, “Hòm thư điện tử thực hiện dân chủ ở cơ sở”, “Thư viện pháp luật số” và hướng dẫn bán hàng trên sàn thương mại điện tử cho thấy chuyển đổi số có thể gắn trực tiếp với nhiệm vụ biên phòng và nhu cầu đời sống của nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ không chỉ tuyên truyền mà trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện từng thao tác, giải quyết khó khăn trong quá trình sử dụng. Qua đó, người dân từng bước nâng cao kỹ năng số, tiếp cận thông tin chính thống, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân thuận lợi hơn, đồng thời chủ động phòng tránh những nguy cơ trên môi trường mạng.

Đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chuyển đổi số không chỉ giúp đưa thông tin chính thống đến với người dân nhanh hơn, mà còn phải góp phần hình thành khả năng tiếp nhận, kiểm chứng và đánh giá thông tin. Người dân cần được trang bị kỹ năng nhận diện thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và những khó khăn trong đời sống để xuyên tạc chủ trương, chính sách, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Muốn vậy, cán bộ Biên phòng phải gần dân cả trên không gian mạng, kịp thời nắm bắt tâm tư, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm, cung cấp thông tin có căn cứ và định hướng nhận thức bằng phương thức phù hợp.

Chăm lo thế hệ trẻ, bồi đắp tình yêu biên giới từ nhà trường

Một hướng đi có ý nghĩa lâu dài trong xây dựng thế trận lòng dân là giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, ý thức chủ quyền lãnh thổ và trách nhiệm bảo vệ biên giới cho thế hệ trẻ. Ở địa bàn biên giới, việc giáo dục cần bắt đầu từ những điều gần gũi với học sinh: Hiểu về quê hương, biết đường biên, cột mốc nơi mình sinh sống, trân trọng sự hy sinh của các thế hệ đi trước và có ý thức chấp hành pháp luật.

Ngày 11-11-2026, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức cuộc họp chuẩn bị triển khai mô hình “Cột mốc biên cương - Mái trường liên cấp”, mô hình thứ 25 của Bộ đội Biên phòng. Mô hình hướng tới phối hợp hỗ trợ các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, góp phần ổn định hoạt động nhà trường và giúp học sinh thích nghi với môi trường học tập, sinh hoạt nội trú. Trước đó, từ tháng 7-2025 đến tháng 8-2026, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã tham gia hơn 2.700 lượt với gần 11.000 ngày công hỗ trợ xây dựng trường học, góp phần hoàn thành 108 trường trước thềm năm học 2026-2027.

Từ thực tế học sinh ở vùng sâu, vùng xa lần đầu xa gia đình, còn thiếu kỹ năng tự chăm sóc và tự quản, mô hình dự kiến tập trung hướng dẫn các em xây dựng nền nếp học tập, ăn, nghỉ, sinh hoạt tập thể; rèn luyện kỹ năng tự phục vụ, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ tài sản chung, giúp đỡ bạn bè và tham gia các nhóm tự quản, tự học. Cùng với đó là các hoạt động giáo dục truyền thống, tìm hiểu kiến thức biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ, trách nhiệm công dân; phòng, chống ma túy, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép, bạo lực học đường và trang bị kỹ năng bảo đảm an toàn.

Những mô hình hoạt động như “Tiết học biên cương”, tham quan cột mốc, đồn biên phòng, cửa khẩu; xây dựng “Góc biên giới và Bộ đội Biên phòng”, thư viện pháp luật số, tổ chức thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ và hoạt động trải nghiệm sẽ giúp kiến thức pháp luật về biên giới trở nên gần gũi, sinh động hơn đối với học sinh. Việc kết nối nhà trường với các hộ sản xuất, cơ sở kinh doanh tại địa phương để cung ứng thực phẩm, tạo việc làm và thu nhập cho gia đình có con em theo học tại trường còn góp phần gắn giáo dục với phát triển sinh kế cộng đồng.

Chăm lo học sinh hôm nay cũng chính là góp phần xây dựng nguồn lực con người cho khu vực biên giới ngày mai. Khi các em được học tập trong môi trường an toàn, được trang bị kiến thức, kỹ năng và tình yêu quê hương, các em sẽ trở thành những công dân có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

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Có thể khẳng định rằng, sức mạnh bảo vệ biên giới không chỉ được đo bằng hệ thống công trình, phương tiện, trang bị hay lực lượng bố trí trên tuyến, mà còn được thể hiện ở lòng dân, ở sự đồng thuận và trách nhiệm của cộng đồng đối với chủ quyền quốc gia. Đường biên được xác định bằng hệ thống mốc giới, nhưng sức mạnh bảo vệ đường biên phải được bồi đắp từ lòng dân.

Lòng dân vững thì biên giới vững; niềm tin của nhân dân được củng cố thì nền tảng chính trị, xã hội nơi biên cương càng bền chặt. Đó chính là cơ sở để Bộ đội Biên phòng cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đó cũng là tiền đề, cơ sở để bảo vệ vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nơi tuyến đầu Tổ quốc.