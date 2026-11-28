Ngày 27/11, tại đặc khu Côn Đảo, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp với UBND đặc khu Côn Đảo, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo và Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Cơ sở 3) tổ chức tọa đàm “Bảo tồn rạn san hô, các hệ sinh thái biển, rùa biển tại Côn Đảo gắn với hoạt động tình nguyện tham gia của cộng đồng”.

Đây là hoạt động mở đầu chuỗi chương trình tuyên truyền biển đảo và nuôi cấy phục hồi rạn san hô năm 2026, diễn ra từ ngày 27 - 29/11, với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức bảo tồn quốc tế, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và tình nguyện viên.

Phát biểu tại tọa đàm, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo Nguyễn Khắc Pho cho biết, Côn Đảo không chỉ có giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa mà còn sở hữu hệ sinh thái biển đa dạng, gồm các rạn san hô, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn và những khu vực sinh sản quan trọng của rùa biển.

Toàn cảnh tọa đàm.

Tuy nhiên, các hệ sinh thái này đang phải đối mặt với nhiều thách thức do biến đổi khí hậu, hoạt động khai thác tài nguyên, tàu thuyền và ô nhiễm môi trường.

Đáng chú ý, đợt tẩy trắng san hô năm 2024 đã khiến nhiều khu vực bị suy thoái. Đến năm 2025, độ phủ san hô cứng trung bình chỉ còn khoảng 16,4%.

Trước thực trạng đó, Vườn quốc gia Côn Đảo xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm gồm: tăng cường quản lý, bảo vệ và phòng ngừa suy thoái hệ sinh thái biển; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phục hồi hệ sinh thái; phát huy vai trò của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng; mở rộng hợp tác, kết nối các nguồn lực phục vụ công tác bảo tồn.

Trong năm 2026, Vườn quốc gia đã xây dựng vườn ươm san hô tại khu vực Ông Đụng và Đất Thắm với diện tích 400m², thực hiện nuôi cấy 10.000 tập đoàn san hô cứng dạng cành.

Song song đó, mô hình phục hồi 0,5ha san hô tại Bãi Cát Lớn - Hòn Bảy Cạnh được triển khai bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, bước đầu ghi nhận tỷ lệ sống trên 95%.

Tọa đàm “Bảo tồn rạn san hô, các hệ sinh thái biển, rùa biển tại Côn Đảo gắn với hoạt động tình nguyện tham gia của cộng đồng”.

Công tác bảo vệ rùa biển cũng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong giai đoạn 1993 - 2026, Vườn quốc gia Côn Đảo ghi nhận hơn 15.400 lượt rùa mẹ lên bãi đẻ; tổ chức cứu hộ, ấp nở và thả về đại dương hơn 3 triệu rùa con. Riêng năm 2026, khoảng 142.300 rùa con được thả về môi trường tự nhiên.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về thực trạng, thách thức trong bảo tồn rạn san hô, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn; kinh nghiệm phục hồi san hô gắn với hoạt động tình nguyện và những định hướng bảo tồn rùa biển trước tác động của biến đổi khí hậu.

Các chuyên gia cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm lựa chọn phương thức phục hồi hệ sinh thái phù hợp với điều kiện tự nhiên, nâng cao hiệu quả giám sát, bảo đảm an toàn cho lực lượng tình nguyện viên.

TP.HCM đẩy mạnh phục hồi, bảo tồn hệ sinh thái biển Côn Đảo.

Đồng thời, cần phát triển du lịch sinh thái có trách nhiệm, tạo sự hài hòa giữa yêu cầu bảo tồn thiên nhiên với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo Nguyễn Khắc Pho nhấn mạnh việc gắn kết nghiên cứu khoa học với thực tiễn quản lý, tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên, thiết thực và có sự phối hợp chặt chẽ. Cùng với đó, cần xây dựng cơ chế hợp tác hiệu quả nhằm thu hút thêm nguồn lực xã hội cho công tác bảo tồn.

Thời gian tới, Vườn quốc gia Côn Đảo sẽ nghiên cứu, xây dựng các chương trình, đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở huy động nguồn lực tài chính, kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học, tập trung vào phục hồi rạn san hô, thảm cỏ biển và các sinh cảnh thủy sinh quan trọng.

Tiếp nối tọa đàm, ngày 28/11, ban tổ chức dự kiến tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương và Nghĩa trang Hàng Keo; chương trình nghệ thuật tuyên truyền biển đảo; phát động hoạt động nuôi cấy phục hồi rạn san hô và khai mạc triển lãm tranh, mô hình san hô từ nhựa tái chế với chủ đề “Biển xanh Côn Đảo - Gìn giữ cho muôn đời sau”. Ngoài ra, các hoạt động làm sạch môi trường biển tại vịnh Côn Sơn và nuôi cấy phục hồi rạn san hô cũng được tổ chức với sự tham gia của đại diện lãnh đạo thành phố, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, đoàn viên, thanh niên, học sinh, người dân và du khách. Thông qua chuỗi hoạt động, TP.HCM kỳ vọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ chủ quyền, tài nguyên và môi trường biển đảo; đồng thời thúc đẩy sự chung tay của các tổ chức, cá nhân trong bảo tồn thiên nhiên, hướng đến xây dựng Côn Đảo xanh, thông minh và phát triển bền vững.