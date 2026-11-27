Tự học để làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật

Sinh năm 1986 tại bon Bu Prăng 2, xã Quảng Trực (Lâm Đồng), năm 2007, Điểu Đêm nhập ngũ và bắt đầu hành trình gắn bó với màu xanh áo lính. Gần 20 năm công tác, trải qua quá trình rèn luyện và trưởng thành trong quân đội, anh luôn xác định trách nhiệm của người chiến sĩ Biên phòng không chỉ là bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia mà còn phải gần dân, hiểu dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Hiện đảm nhiệm cương vị nhân viên vận động quần chúng tại Đồn Biên phòng Đắk Dang (Bộ đội Biên phòng Lâm Đồng), anh thường xuyên bám nắm địa bàn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Với anh, muốn tuyên truyền hiệu quả, trước hết người cán bộ phải hiểu và nắm chắc những quy định pháp luật. Bởi nếu không có kiến thức vững vàng, sẽ khó giải thích thấu đáo những vấn đề người dân quan tâm, nhất là các quy định liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất và tình hình an ninh trật tự tại địa bàn biên giới.

Chính vì vậy, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thiếu tá Điểu Đêm luôn chủ động dành thời gian nghiên cứu, cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao trình độ nghiệp vụ. Việc học không chỉ nhằm hoàn thiện bản thân mà còn là yêu cầu thiết thực để anh vận dụng vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở.

Nỗ lực ấy được ghi nhận khi anh xuất sắc đoạt giải Ba tại cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Kết quả là minh chứng cho tinh thần tự học, ý thức chủ động tìm hiểu các quy định pháp luật của người cán bộ làm công tác vận động quần chúng.

Đối với thiếu tá Điểu Đêm, giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận thành tích cá nhân mà còn là động lực để tiếp tục trau dồi kiến thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền. Những nội dung pháp luật được tìm hiểu, nghiên cứu qua cuộc thi cũng góp phần bổ sung kiến thức cần thiết, giúp anh tự tin hơn khi giải thích, hướng dẫn người dân thực hiện các quy định của Nhà nước.

Thiếu tá Điểu Đêm (mặc quân phục) gần gũi, đồng hành cùng người dân.

Lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo

Ở địa bàn biên giới, nơi đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, trình độ tiếp cận thông tin và hiểu biết pháp luật chưa đồng đều, công tác tuyên truyền đòi hỏi sự kiên trì, linh hoạt. Người cán bộ không thể chỉ truyền đạt một chiều mà phải biết lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải thích những vấn đề người dân chưa hiểu.

Thấu hiểu điều đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thiếu tá Điểu Đêm luôn chú trọng bám sát cơ sở, gần gũi với bà con. Mỗi lần gặp gỡ, trao đổi là dịp để anh tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong đời sống, qua đó lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp, giúp người dân dễ tiếp nhận và ghi nhớ.

Anh quan niệm, tuyên truyền pháp luật muốn đi vào cuộc sống phải bắt đầu từ những vấn đề thiết thực mà người dân quan tâm. Khi hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và những quy định liên quan trực tiếp đến bản thân, mỗi người sẽ có ý thức tự giác chấp hành tốt hơn, đồng thời chủ động nhắc nhở người thân, cộng đồng cùng thực hiện.

Không chỉ truyền đạt kiến thức bằng lời nói, người lính Biên phòng còn phải tạo dựng niềm tin bằng trách nhiệm và những việc làm cụ thể. Sự gần gũi, tận tình trong công việc giúp cán bộ Biên phòng hiểu dân hơn, từ đó nâng cao hiệu quả phối hợp với địa phương trong tuyên truyền, vận động, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng địa bàn biên giới ổn định.

Từ tinh thần tự học của thiếu tá Điểu Đêm có thể thấy, việc nâng cao hiểu biết pháp luật cần trở thành ý thức thường xuyên của mỗi cán bộ, chiến sĩ, nhất là những người trực tiếp làm công tác vận động quần chúng. Mỗi cán bộ không chỉ là người chấp hành nghiêm pháp luật mà còn phải là một tuyên truyền viên có kiến thức, trách nhiệm và khả năng đưa các quy định đến gần với đời sống Nhân dân.

Gần 20 năm trong quân ngũ, thiếu tá Điểu Đêm vẫn giữ tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và ý thức rèn luyện của người quân nhân. Thành tích tại cuộc thi tìm hiểu pháp luật là một dấu ấn đáng ghi nhận trong quá trình công tác, đồng thời góp phần lan tỏa phong trào tự học, tự tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Dang.

Tấm gương của anh cho thấy hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bắt đầu từ chính sự gương mẫu, hiểu biết và tinh thần trách nhiệm của người thực hiện. Khi mỗi cán bộ Biên phòng chủ động nâng cao kiến thức, sâu sát địa bàn và kiên trì vận động, pháp luật sẽ từng bước đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương.