Trong báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ mới đây về việc cho ý kiến đối với chủ trương nghiên cứu phương án tổ chức khai thác đường sắt tạm thời tại ga Phú Xuyên phục vụ triển khai Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, Bộ Xây dựng cho biết, Bộ và UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương này.

Tuy nhiên, nhằm tránh đứt gãy chuỗi vận tải đường sắt quốc gia, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam và đời sống của nhân dân, Bộ Xây dựng đề nghị Chính phủ chỉ đạo UBND TP Hà Nội tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai hai dự án đường sắt liên quan phục vụ giải phóng mặt bằng để triển khai Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A.

Cụ thể: Dự án cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh hiện hữu đoạn từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi, xây dựng mới ga Thường Tín và trung tâm điều hành vận tải đường sắt quốc gia, tiến độ hoàn thành 31/3/2027; Dự án tuyến vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn, tiến độ hoàn thành tháng 12/2028.

Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội chỉ đạo nâng cấp ga Phú Xuyên tạm, phải đảm bảo quy mô, điều kiện đảm nhận toàn bộ hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa hai ga Hà Nội, Giáp Bát.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị Chính phủ giao UBND TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị có liên quan nghiên cứu hoàn chỉnh hồ sơ phương án cải tạo, nâng cấp ga Phú Xuyên hiện tại và xây dựng mới các công trình phụ trợ đảm bảo đầy đủ quy mô, điều kiện kỹ thuật, tổ chức chạy tàu để đảm bảo chuyển toàn bộ hoạt động đón, trả khách của các ga đường sắt quốc gia tại ga Hà Nội và vận tải hàng hóa tại ga Giáp Bát hiện nay về ga Phú Xuyên; đánh giá kỹ lưỡng, đầy đủ tác động kinh tế - xã hội, đảm bảo khả thi về tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Cùng đó, thỏa thuận, thống nhất với Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam về hồ sơ thiết kế ga Phú Xuyên tạm, phương án tổ chức chạy tàu, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn chạy tàu và khả năng đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách, hàng hóa, không làm đứt gãy chuỗi vận tải đường sắt quốc gia.

Sau khi hoàn thành các nội dung này, UBND TP Hà Nội báo cáo Chính phủ để xem xét quyết định.

"Trường hợp đầu tư ga tạm Phú Xuyên, sau khi hoàn thành xây dựng ga tạm Phú Xuyên, tổ chức khai thác thử đảm bảo an toàn và đáp ứng nhu cầu vận tải đường sắt, Bộ Xây dựng sẽ tiến hành kiểm tra và tổ chức bàn giao đoạn tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Hà Nội hiện hữu cho UBND TP Hà Nội để triển khai thực hiện Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A", Bộ Xây dựng nêu rõ.

Trước đó, UBND TP Hà Nội có văn bản gửi Chính phủ đề xuất chuyển hoạt động đón, trả khách và vận tải hàng hóa tại ga Hà Nội, ga Giáp Bát về ga Phú Xuyên để phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian quốc lộ 1.

Theo phương án đề xuất, sẽ tổ chức khai thác ga tạm Phú Xuyên. Việc đi lại của hành khách, kết nối ga Phú Xuyên với ga Hà Nội và ngược lại bằng xe bus, hoạt động 24/24h các ngày trong tuần.

Đối với vận tải hàng hóa, sẽ thực hiện trung chuyển từ ga Phú Xuyên đến ga Yên Viên và ngược lại.

Ga Phú Xuyên cách ga Hà Nội khoảng 35km về phía nam, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam.