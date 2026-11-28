Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII. Ảnh: Thành Thái

1. Trong quá trình phát triển, có những thời điểm, yêu cầu đặt ra không chỉ là xác định đúng hướng đi mà còn phải tạo ra bước chuyển thực chất, mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện.

Với Hà Nội, thời điểm hiện nay chính là một giai đoạn như vậy. Thành phố đặt mục tiêu tạo đột phá về tăng trưởng gắn với nâng cao chất lượng và hiệu quả phát triển: Năm 2027, phấn đấu Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 11,1%, GRDP bình quân đầu người đạt 229 triệu đồng/năm; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt 915,9 nghìn tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 870 nghìn tỷ đồng; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực chủ yếu. Đây là những chỉ tiêu cao nhất từ trước đến nay, đòi hỏi toàn bộ hệ thống chính trị phải chuyển động mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn mới có thể hoàn thành.

Thực tiễn năm 2026 cho thấy, mặc dù toàn thành phố đã rất cố gắng, đổi mới mạnh mẽ trên các mặt công tác, nhưng bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn những hạn chế nhất định. Điều đó cho thấy yêu cầu phát triển của Thủ đô không cho phép bằng lòng với kết quả đã đạt được, mà phải tạo đột phá từ quyết tâm chính trị đến tổ chức thực hiện.

Đây cũng chính là điểm cốt lõi trong thông điệp chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy. Tinh thần “hành động và hành động” không chỉ là lời hiệu triệu về thái độ làm việc mà còn là yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô. Bởi trước mục tiêu lớn, chủ trương dù đúng, quyết tâm dù cao cũng không thể tự chuyển hóa thành thành quả nếu thiếu hành động quyết liệt, đồng bộ và đến cùng. Hành động là khâu đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến cam kết thành trách nhiệm, biến nguồn lực thành động lực và biến cơ hội thành kết quả phát triển.

2. Để tinh thần “hành động và hành động” thực sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến căn bản từ quyết tâm chính trị đến tổ chức thực hiện, các sở, ban, ngành và xã, phường phải nhanh chóng cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ của thành phố thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, xác định đúng trọng tâm, khâu đột phá và những điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ.

Mỗi nhiệm vụ phải bảo đảm “6 rõ; 1 việc, 1 đầu mối xuyên suốt” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; mỗi nhiệm vụ chỉ giao một đầu mối chịu trách nhiệm chính; đầu mối này theo dõi, điều phối và chịu trách nhiệm xuyên suốt từ đầu đến cuối); khắc phục tình trạng triển khai chung chung, chồng chéo hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Người đứng đầu, cán bộ chủ chốt phải thực sự tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở, trực tiếp chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm, việc khó, việc mới; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết liệt xử lý công việc đến cùng, không né tránh, không để sự chậm trễ của bộ máy làm lỡ cơ hội phát triển.

Cùng với trách nhiệm của hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp phải được xác định là chủ thể, động lực và đối tượng thụ hưởng của quá trình phát triển. Khi cả hệ thống chính trị cùng chuyển động, người đứng đầu thực sự chịu trách nhiệm, doanh nghiệp đồng hành, người dân đồng lòng, quyết tâm chính trị mới có thể chuyển hóa thành sức mạnh phát triển và những kết quả cụ thể.

3. Cùng với sự tự giác nỗ lực của các tổ chức, cá nhân, để thông điệp “hành động và hành động” thực sự trở thành chuyển động chung trong toàn hệ thống chính trị, quyết tâm phải đi liền với kiểm tra, giám sát và kỷ luật thực thi.

Trước yêu cầu đó, Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2027 được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thông qua tại Hội nghị lần thứ tám có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo cơ sở để đưa tinh thần hành động trở thành nền nếp, kỷ cương và thực chất.

Theo kế hoạch, trong quý I-2027, Thành ủy dự kiến thành lập 15 đoàn kiểm tra tại 45 tổ chức Đảng; quý II-2027 tiếp tục thành lập 15 đoàn giám sát tại 45 tổ chức Đảng. Trọng tâm giám sát, kiểm tra không chỉ là việc thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án, công tác quy hoạch hay tiến độ những công trình, dự án trọng điểm mà còn hướng vào những lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, địa bàn tiềm ẩn nguy cơ lãng phí, tiêu cực, những đơn vị chậm triển khai nhiệm vụ hoặc có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ.

Đáng chú ý, khi đề cập đến vấn đề này, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đã lưu ý phải đổi mới tư duy kiểm tra, giám sát: Không chỉ dừng ở phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, mà phải trở thành công cụ thúc đẩy thực hiện chủ trương, chính sách và các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Điều đó đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát phải đi trước một bước, bám sát tiến độ, bám sát địa bàn, lĩnh vực, kịp thời nhận diện những biểu hiện trì trệ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; phát hiện vướng mắc để tháo gỡ ngay từ cơ sở, đồng thời kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm, thiếu trách nhiệm, cố tình làm chậm hoặc làm sai nhiệm vụ được giao. Kỷ luật, kỷ cương phải được thực thi nghiêm minh, công bằng, không có vùng trống trách nhiệm, nhưng cũng phải phân định rõ giữa sai phạm, thiếu trách nhiệm với những khó khăn khách quan và sự chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Hà Nội đang đứng trước những mục tiêu phát triển lớn; đồng thời cũng phải đối diện với những thách thức không nhỏ. Để hiện thực hóa khát vọng phát triển, hơn bao giờ hết thành phố cần một tinh thần hành động thống nhất, một phương thức lãnh đạo quyết liệt, một bộ máy quản trị hiệu quả và đội ngũ cán bộ thực sự tận tâm, trách nhiệm.

Thông điệp “hành động và hành động” vì thế không chỉ là yêu cầu đối với một năm công tác mà cần trở thành phương châm xuyên suốt trong thực thi nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.