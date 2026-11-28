Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tính đến ngày 27/11/2026 (ngày thứ 257/500 của “Chiến dịch 500 ngày đêm"), lực lượng Công an đã thực hiện lấy mẫu thân nhân liệt sĩ đạt 319.371 mẫu. Trong số này, đã phân tích 108.304 mẫu và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu 99.418 mẫu, góp phần xây dựng nguồn dữ liệu phục vụ đối chiếu, giám định ADN.

Lây mẫu sinh phẩm xét nghiệm của thân nhân liệt sĩ tại Hà Nội.

Song song với việc lấy mẫu thân nhân liệt sĩ, công tác tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ đã hoàn thành 230.000 mộ (tính đến ngày 10/10/2026, sớm 9 tháng so với kế hoạch), trong đó có 147.638 mộ đủ điều kiện lấy mẫu (đạt 69,87%) với sự tham gia của 297 tổ (đội) lấy mẫu gồm 3.500 người. Các địa phương đã bàn giao 100% mẫu hài cốt liệt sĩ về đơn vị giám định; tổng số mẫu hài cốt liệt sĩ của các địa phương được tiếp nhận, lưu trữ, bảo quản là 164.854 mẫu. Riêng tại Viện Pháp y Quân đội, đơn vị đã tiếp nhận 76.357 mẫu hài cốt liệt sĩ, số hóa thông tin 75.965 mẫu, đưa vào lưu trữ lâu dài 35.670 mẫu và tách chiết 582 mẫu, thu được 80 trình tự ADN.

Về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đến ngày 27/11/2026, chiến dịch đã tìm kiếm, quy tập được 5.023 hài cốt liệt sĩ (đạt 71,76%), gồm 3.478 hài cốt trong nước, 362 ở Lào và 1.183 ở Campuchia; trong đó có 179 liệt sĩ đã xác định được danh tính. Riêng khu vực Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh) quy tập được 1.141 hài cốt liệt sĩ (đã an táng 731 hài cốt vào ngày 14/10). Trong tuần từ 20/11 đến 27/11/2026, các lực lượng tìm kiếm, quy tập thêm được 191 hài cốt liệt sĩ (171 trong nước, 9 ở Lào, 11 ở Campuchia).

Công tác rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập cũng đạt 21.832/22.100 héc-ta (đạt 98,79%), với 360 đội rà phá (5.183 người, 1.311 máy dò và trang thiết bị). Đến ngày 25/11/2026, các vùng lõi trọng điểm đã hoàn thành 100% diện tích rà phá gồm: Vị Xuyên tỉnh Tuyên Quang (4.460 ha), Lào Cai (2.700 ha), Điện Biên (1.670 ha) và Lai Châu (2.910 ha).

Trong tuần tới,, Ban Chỉ đạo quốc gia tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập ở trong và ngoài nước, rà soát và làm giàu hồ sơ thông tin mộ liệt sĩ (nhất là mộ liệt sĩ tập thể); đồng thời hoàn tất chuẩn bị cho Lễ trao tặng Huân chương, Huy chương, Bằng khen của Chính phủ Lào (dự kiến ngày 4/12) và Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2026, sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm của Ban Chỉ đạo quốc gia).