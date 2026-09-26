Erling Haaland bị rút khỏi họp báo sau phán quyết chấn động của Man City

Erling Haaland dự kiến sẽ cùng HLV Stale Solbakken tham dự buổi họp báo của đội tuyển Na Uy trước trận đấu với Bồ Đào Nha tại UEFA Nations League.

Tuy nhiên, kế hoạch đã được thay đổi vào phút chót sau khi thông tin về phán quyết liên quan đến Manchester City được công bố.

Theo truyền thông Na Uy, Liên đoàn Bóng đá Na Uy (NFF) đã điều chỉnh thành phần tham dự và Haaland không còn xuất hiện trong danh sách cầu thủ gặp gỡ giới truyền thông.

Trong thông báo gửi đến báo chí, giám đốc truyền thông của NFF Morten Skjonsberg cho biết: “Chúng tôi đang thực hiện một số thay đổi đối với buổi họp báo ngày mai”.

Haaland trước đó được xác nhận sẽ tham dự buổi họp báo cùng HLV Solbakken tại sân Ullevaal.

Erling Haaland đã bị loại khỏi buổi họp báo của đội tuyển Na Uy tại Nations League. Ảnh: Shutterstock Editorial

Động thái của NFF diễn ra chỉ vài giờ sau khi truyền thông Anh đưa tin đã xác định Manchester City vi phạm 114 trong số 115 cáo buộc liên quan đến các quy định tài chính của Premier League.

Theo các báo cáo, chưa có hình phạt nào được đưa ra ở thời điểm hiện tại và Manchester City dự kiến sẽ kháng cáo.

Vụ việc bắt nguồn từ các cáo buộc liên quan đến giai đoạn 2009-2018, trong đó Manchester City bị cáo buộc vi phạm nhiều quy định về báo cáo tài chính, doanh thu, tiền lương và các nghĩa vụ tài chính khác, đồng thời không hợp tác đầy đủ với quá trình điều tra của Premier League. CLB luôn phủ nhận các cáo buộc và tiếp tục khẳng định lập trường pháp lý của mình.

Mức hình phạt dành cho Manchester City vẫn chưa được xác định. Các khả năng được đề cập gồm phạt tiền, trừ điểm, tước danh hiệu hoặc trong kịch bản nghiêm khắc nhất là loại khỏi Premier League.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chưa có quyết định chính thức nào về việc Man City bị trừ điểm hay xuống hạng.

Nếu Man City cuối cùng phải nhận một án phạt nghiêm khắc, tương lai của hàng loạt ngôi sao tại sân Etihad có thể trở thành chủ đề được quan tâm.

Haaland chắc chắn nằm trong số những cái tên đáng chú ý nhất, đặc biệt khi tiền đạo người Na Uy đang giữ vai trò quan trọng trong đội hình của HLV Enzo Maresca.

Ảnh: James Gill/Danehouse/Getty Images

Haaland gia nhập Manchester City từ Borussia Dortmund vào năm 2022 và nhanh chóng trở thành một trong những chân sút chủ lực của đội bóng.

Mùa giải 2026/27, tiền đạo người Na Uy tiếp tục duy trì phong độ cao và vừa ghi bàn trong chiến thắng 5-3 của Man City trước Sunderland, qua đó giúp đội bóng duy trì thành tích toàn thắng tại Premier League.

Trong trường hợp Manchester City bị xuống hạng do một án phạt trong tương lai, khả năng các ngôi sao hàng đầu cân nhắc tương lai chắc chắn sẽ được đặt ra. Tuy nhiên, việc Haaland có rời Etihad hay không hiện chỉ là giả định, bởi chưa có án phạt nào được áp dụng và quá trình pháp lý vẫn chưa kết thúc.

Haaland hiện vẫn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công đội tuyển Na Uy. Anh đã lập cú đúp trong chiến thắng 3-2 trước Đan Mạch ở trận mở màn Nations League và Oscar Bobb đóng góp một bàn cho Na Uy.

Đội tuyển Na Uy sẽ tiếp đón Bồ Đào Nha trong trận đấu tiếp theo tại bảng đấu. Hai đội đang có cùng số điểm, khiến cuộc đối đầu trở thành trận đấu đáng chú ý tại Nations League. Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội cũng giành chiến thắng ở trận ra quân, khi Bồ Đào Nha vượt qua Xứ Wales với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của João Felix.

Trong bối cảnh vụ việc của Manchester City đang gây chú ý lớn tại Anh, việc Haaland được rút khỏi buổi họp báo giúp tiền đạo này tránh phải trả lời trực tiếp những câu hỏi liên quan đến tương lai CLB. Dù vậy, anh vẫn được kỳ vọng sẽ là nhân tố quan trọng của Na Uy trong cuộc đối đầu với Bồ Đào Nha.