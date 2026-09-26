Mbappe rời tuyển Pháp

Kylian Mbappe dính chấn thương đầu gối. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 26/9, chân sút thuộc biên chế Real Madrid đã ghi bàn ấn định chiến thắng 1-0 cho tuyển Pháp ở cuộc chạm trán Thổ Nhĩ Kỳ tại Nations League bằng pha dứt điểm hiểm hóc từ cánh trái, tuy nhiên anh gặp sự cố ngay sau cú ra chân và đổ gục xuống sân trong đau đớn.

Mbappe sau đó cần sự chăm sóc của các nhân viên y tế và buộc phải rời sân để nhường chỗ cho Desire Doue ở phút 59, khiến người hâm mộ "Les Bleus" cảm thấy vô cùng lo lắng. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Zinedine Zidane xác nhận ngôi sao mang áo số 10 sẽ chia tay toàn đội và cảnh báo mức độ rủi ro: “Tình hình không mấy khả quan và chúng tôi sẽ không mạo hiểm với cậu ấy”.

Tại cấp độ câu lạc bộ, Mbappe hiện là chân sút chủ lực của Real Madrid ở mùa giải năm nay với 7 bàn sau 7 lần ra sân tại La Liga. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang chờ đợi kết quả kiểm tra y tế chuyên sâu để xác định chính xác mức độ tổn thương và thời gian hồi phục của trụ cột.

Về phía đội tuyển Pháp, sau trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ, thầy trò Zidane sẽ hướng sự chú ý sang cuộc chạm trán Bỉ vào ngày 29/9 tới. "Les Bleus" phải xáo trộn đội hình khi thiếu vắng đi ngôi sao số một.

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