FIFA đáp trả giữa tin đồn 'xóa sổ' FIFA ASEAN Cup

Cách tổ chức FIFA ASEAN Cup 2026 gây nhiều tranh luận. Ảnh: Minh Chiến.

Hôm 25/9, ông Grafstrom có mặt tại sân vận động chính Gelora Bung Karno, Jakarta (Indonesia), để theo dõi lễ khai mạc và trận đấu giữa đội tuyển chủ nhà với Singapore tại bảng A FIFA ASEAN Cup 2026. Đại diện FIFA bày tỏ sự hào hứng trước bầu không khí sôi động tại Indonesia.

“Ở giải đấu đầu tiên này, chúng ta hãy tập trung vào hiện tại. Tuy nhiên, tôi tin giải đấu sẽ thành công và chúng tôi đang hướng tới khả năng tổ chức một sự kiện tương tự ở kỳ tiếp theo, sau 4 năm nữa”, ông Grafstrom chia sẻ.

Theo Tổng thư ký FIFA, việc tiếp tục giải đấu sẽ cần sự phối hợp giữa FIFA, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và các liên đoàn thành viên để tìm ra thời điểm phù hợp. Dù vậy, trước mắt, FIFA muốn tập trung bảo đảm phiên bản đầu tiên diễn ra thành công.

Indonesia (đỏ) thắng trận mở màn FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: Minh Chiến.

Trước đó, nhiều CĐV lo ngại FIFA ASEAN Cup có thể bị “xóa sổ” bởi FIFA vì những vấn đề bộc lộ ngay khi giải đấu chưa khởi tranh. Cụ thể, việc bản quyền truyền hình rơi vào cảnh “ế ẩm” là một trong những nỗi lo chính đối với FIFA.

Một số nguồn tin cho biết mức giá FIFA chào ban đầu cho các quốc gia khoảng 3 triệu USD, sau đó được điều chỉnh xuống khoảng 2,6 triệu USD và tiếp tục xuất hiện những mức giá thấp hơn khi ngày khai mạc đến gần. Điều này khiến không chỉ Việt Nam mà nhiều thị trường bóng đá lớn ở Đông Nam Á cũng gặp khó khăn trong việc hoàn tất thỏa thuận mua bán bản quyền.

Bên cạnh đó, quyết định cắt tiền thưởng cho nhà vô địch, từ 1 triệu USD xuống còn 650.000 USD, cũng gây tranh luận sôi nổi. FIFA đồng thời cắt bỏ mức thưởng cho mỗi chiến thắng tại giải.

Do đó, những chia sẻ mới đây của ông Grafstrom phần nào giúp xoa dịu những lo ngại về tương lai của FIFA ASEAN Cup. Trong bối cảnh giải đấu đang đối mặt với không ít vấn đề liên quan đến bản quyền và sức hút thương mại, việc tổng thư ký FIFA công khai đề cập khả năng duy trì sân chơi này 4 năm/lần có thể xem là tín hiệu tích cực.

Dù chưa phải cam kết chính thức, phát biểu của ông Grafstrom cho thấy FIFA vẫn đặt kỳ vọng vào thị trường Đông Nam Á và mong muốn biến FIFA ASEAN Cup thành một giải đấu có chỗ đứng ổn định trong hệ thống bóng đá khu vực.

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