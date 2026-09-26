Sốc: Man City nguy cơ xuống hạng Ngoại hạng Anh

Theo Reuters, một Ủy ban độc lập xác định Man City vi phạm 114 trong 115 cáo buộc ban đầu của Ngoại hạng Anh.

Các sai phạm liên quan giai đoạn 2009-2018, từ báo cáo tài chính, thù lao dành cho cầu thủ và HLV tới việc tuân thủ các quy định tài chính cũng như nghĩa vụ hợp tác với cuộc điều tra.

Mức phạt cụ thể chưa được công bố, song chính khoảng trống ấy đang khiến sân Etihad đứng trước những ngày thấp thỏm.

Tiền đạo Erling Haaland cùng Man City đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh. Ảnh: Getty Images.

SunSport dẫn nguồn nội bộ cho biết cầu thủ, nhân viên và CĐV Man City đã được chuẩn bị tinh thần cho khả năng CLB bị trừ tới 70-80 điểm.

Nguồn tin nội bộ lo ngại án phạt có thể áp dụng ngay mùa giải này, đồng nghĩa Erling Haaland và các đồng đội sẽ phải xuống chơi ở giải Championship.

Thông tin gây chấn động diễn ra ngay thời điểm Man City có khởi đầu không thể tốt hơn dưới thời HLV Enzo Maresca.

Đánh bại Sunderland 5-3 mới đây giúp họ duy trì thành tích toàn thắng sau 5 vòng, hơn Arsenal 3 điểm và nối dài mạch thắng trên mọi đấu trường lên 7 trận.

Trừ điểm cũng chưa phải kịch bản nặng nề duy nhất đối với đội chủ sân Etihad lúc này. SunSport nhận định việc loại Man City khỏi Ngoại hạng Anh được xem như ‘phương án hạt nhân’, bên cạnh khả năng phạt tới 100 triệu bảng hoặc cấm tham dự các giải đấu châu Âu.

HLV Pep Guardiola nâng chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2017-2018, một trong 3 danh hiệu Man City giành được trong giai đoạn liên quan các cáo buộc. Ảnh: Getty Images.

Nếu hình phạt được áp dụng hồi tố, Man City có thể bị tước 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh có được trong giai đoạn bị điều tra.

Trong trường hợp này, 2 chức vô địch có thể được trao cho Man Utd và 1 trao cho Liverpool. ‘Quỷ đỏ’ từng về nhì các mùa 2011-2012 và 2017-2018, còn Liverpool đứng thứ 2 mùa 2013-2014.

Trước hàng loạt kịch bản bất lợi, Man City khẳng định quá trình pháp lý vẫn chưa kết thúc và nhiều vấn đề quan trọng còn chưa được giải quyết. Đội chủ sân Etihad cũng được cho là sẽ kháng cáo sau khi án phạt được công bố, báo hiệu cuộc chiến ngoài sân cỏ vẫn còn kéo dài.