Soopi livestream sau vụ PUBG: Mất ngủ nhiều ngày, nói gì về game thủ Việt?

Sau những ồn ào tại PUBG Asia Stars 2026, kênh YouTube của nữ streamer Hàn Quốc Soopi có số lượng người theo dõi tăng mạnh, đến sáng 29/9, số người theo dõi đã là gần 270.000 người.

Tối qua, Soopi đã livestream trở lại. Trong buổi livestream, cô tươi cười, thái độ vui vẻ, tự tin, dù cô chia sẻ là đã bị mất ngủ.

Soopi nói gì về các tuyển thủ Việt Nam?

Trong livestream mới, Soopi nói cô thấy bản thân không làm gì sai. Theo cô, 3 điều mà cô mong muốn sau sự việc đều đã được xử lý như ý cô: Thừa nhận hành vi "đá stream", có lời xin lỗi chính thức với cô, và 2 tuyển thủ Himass - TanVuu nhận hình thức phạt phù hợp.

Soopi nói, cả ba điều cuối cùng đều đã thành hiện thực, dù muộn hơn cô mong đợi.

Nhưng Soopi cũng nói cô cảm thấy tiếc cho những tuyển thủ Việt Nam khác vẫn âm thầm nỗ lực. Cô nhấn mạnh, mình không nghĩ tất cả game thủ Việt Nam đều giống những người liên quan đến vụ việc.

Hình ảnh trong livestream của Soopi ở thời điểm cô liệt kê 3 điều mà cô mong muốn đã trở thành sự thật (phụ đề là tự động của YouTube). (Ảnh chụp màn hình).

Mất ngủ, bị bóng đè, nhưng sẽ tiếp tục chơi PUBG vì thấy mình chơi giỏi

Soopi kể rằng bình thường cô rất dễ ngủ, "đặt đầu xuống gối là ngủ", song trong thời gian có vụ ồn ào và cô ngừng livestream thì có ngày cô chỉ ngủ khoảng 2 tiếng.

Cô cũng nói, lẽ ra định livestream từ hôm trước, nhưng rất mệt vì bị bóng đè (nên đành chuyển sang tối qua).

Nữ streamer cho biết sẽ tiếp tục chơi PUBG và một số trò chơi khác bởi vì "tôi chơi tốt dù tôi có streaming hay không". Cô tự tin vào khả năng chơi PUBG của mình, tự đặt câu hỏi vì sao phải từ bỏ game PUBG khi mà bản thân chơi giỏi và cũng không làm gì sai.

Ngoài ra, Soopi đề nghị người xem không kéo dài tranh cãi và không tham gia vào những cáo buộc bịa đặt trên mạng.

Hình ảnh trong livestream của Soopi ở thời điểm cô nói cô tự thấy mình chơi PUBG tốt (phụ đề là tự động của YouTube). (Ảnh chụp màn hình).

Đến sáng nay, 29/9, số lượt xem video của Soopi đã là hơn 140.000 lượt và vẫn đang tăng nhanh.