Concert Vũ trụ 'Say Hi' tổ chức ở Las Vegas, xuất hiện một gương mặt từng lỡ hẹn

Sau nhiều đồn đoán về một concert riêng cho Tinh Hà “Say Hi” tại Mỹ, nhà sản xuất đã mang đến bất ngờ lớn hơn khi công bố đêm diễn Vũ Trụ "Say Hi" quy tụ 20 nghệ sĩ. Hơn 1 năm kể từ Anh Trai “Say Hi”, chuỗi concert của thương hiệu này mới trở lại Hoa Kỳ với một đêm diễn duy nhất vào ngày 28/11. Theo BTC, phiên bán vé Presale sẽ được mở bán vào 12 giờ trưa ngày 3/10 theo giờ Việt Nam. Sau đó, khán giả có thể bắt đầu mua vé General Sale từ 12 giờ trưa ngày 7/10, cũng theo giờ Việt Nam.

Với lần “xuất ngoại” này, bên cạnh những gương mặt quen thuộc từ Anh Trai “Say Hi” 2024, khán giả tại nước ngoài còn có cơ hội gặp gỡ: Cody Nam Võ, Wren Evans, HYO, Lamoon, Juky San... Từ đó, những bản hit của mùa Anh Trai "Say Hi" 2026, Em Xinh "Say Hi" và Tinh Hà “Say Hi” cũng được kỳ vọng sẽ lần đầu được trình diễn tại Mỹ.

Khán giả đã "ghép" được đội hình cho các ca khúc như Mưa Vội Phóng, Secret, một người như thế,...

Đặc biệt, MC Trấn Thành cũng được ban tổ chức đề tên trong dàn line-up cùng các nghệ sĩ. Sau lần lỡ hẹn với khán giả tại Las Vegas vào năm trước, Trấn Thành đã được xác nhận sẽ góp mặt tại concert lần này.

MC Trấn Thành sẽ xuất hiện để khuấy động không khí trong concert Vũ Trụ "Say Hi".