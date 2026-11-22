Giải kéo co thắt chặt tình đoàn kết khu dân cư

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai Nguyễn Quỳnh Trang, các hoạt động được tổ chức nhằm tạo sân chơi giao lưu, tăng cường đoàn kết giữa cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân các tổ dân phố (TDP). Phường tổ chức các môn như pickleball, kéo co, liên hoan văn nghệ...

Phường Hoàng Mai tổ chức giải kéo co với sự tham gia của nhiều TDP và vận động viên. Ảnh: Minh Quyền

Trong đó, nội dung thi đấu môn kéo co diễn ra ngày 22-11 thu hút sự tham gia của 23 TDP với 192 vận động viên. Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho TDP số 39; giải Nhì cho TDP số 41; giải Ba thuộc về liên quân TDP 37+38, TDP số 24. Ngoài ra, 4 giải Khuyến khích được trao cho TDP số 20, TDP số 34, TDP số 16+17+18, TDP số 30.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi kéo co. Minh Quyền

Đội thi của TDP số 39 phối hợp ăn ý, tinh thần thi đấu hết mình và đạt giải Nhất. Tổ trưởng TDP số 39 Nguyễn Thị Tắc chia sẻ: “Bí quyết lớn nhất là tinh thần đoàn kết của mọi người trong đội. Khi ra sân, ai cũng nhiệt tình, hết lòng vì tập thể”.

Không chỉ sôi nổi trên sân đấu, TDP số 39 còn tổ chức chương trình văn nghệ và bữa cơm đại đoàn kết. Để chuẩn bị 20 mâm cỗ, người dân trong tổ đã chung tay nấu, thu hút đông đảo bà con tham gia. Từ 1-7-2026, TDP số 39 được sáp nhập từ 4 đơn vị (TDP số 6, 7, 19 và hơn 50 hộ của TDP số 8) có quy mô 1.305 hộ và hơn 4.000 nhân khẩu, bao gồm dân cư truyền thống và chung cư. Những buổi sinh hoạt, giao lưu giúp mọi người hiểu nhau hơn.

Bữa cơm đại đoàn kết tại các TDP góp phần gắn kết trong cộng đồng. Nguyễn Tắc

Cùng chung khí thế phấn khởi ấy, đội thi của TDP số 41 giành giải Nhì. Tổ trưởng TDP số 41 Nguyễn Văn Dũng cho biết: “Tham gia giải đấu không chỉ hun đúc sức mạnh tập thể mà còn là dịp quảng bá nét đẹp văn hóa của làng Yên Duyên, từ phong tục tập quán, lễ hội truyền thống (bơi chải) đến văn hóa ẩm thực với những món ăn như canh chuối, bánh tẻ, giò lây, nặn con giống...”

Nét đẹp cộng đồng hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Không khí hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam còn lan tỏa tới từng khu dân cư. Tại TDP số 9, Bí thư Chi bộ Lê Thị Hà cho biết: “Trước đó, tối 20-11, TDP đã tổ chức chương trình văn nghệ quần chúng thu hút đông đảo bà con theo dõi, cổ vũ. Tiếp nối, Ban Công tác Mặt trận TDP đang khẩn trương chuẩn bị chương trình giao lưu văn nghệ diễn ra vào tối 24-11. Chương trình có sự tham gia của đội văn nghệ, đội dân vũ của TDP và những người yêu thích ca hát ở nhiều lứa tuổi”.

Người dân TDP số 8 tham gia các trò chơi dân gian. Ảnh: Bích Liên

Trong khi đó, TDP số 8 tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ kết hợp các hoạt động vui chơi, tuyên truyền. Sự kiện lồng ghép hoạt động của các chi hội đoàn thể, trong đó Chi hội Phụ nữ tổ chức nhiều trò chơi dân gian. “Năm nay, các hoạt động văn hóa, vui chơi được mở rộng quy mô và tổ chức vui tươi hơn. Bà con tham gia rất phấn khởi, qua đó giúp việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào ở cơ sở đạt hiệu quả tích cực”- Bí thư Chi bộ TDP số 8 Lê Trọng Thủy cho hay.

Người dân TDP số 17 tổng vệ sinh môi trường trên tuyến phố Tân Mai nối đường 2,5. Ảnh: Lệ Thanh

Nhiều khu dân cư còn hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam bằng những phần việc chỉnh trang cảnh quan. Điển hình như TDP số 17 triển khai nhiều hoạt động gắn với đời sống sinh hoạt và vệ sinh môi trường. TDP số 17 phối hợp với TDP 18 ra quân dọn vệ sinh, cắt tỉa cây xanh tại vườn hoa ngõ 147B phố Tân Mai. Bên cạnh đó, TDP chủ động mua cờ trang trí các ngõ xóm và phối hợp với Chi hội Chữ thập đỏ tổ chức chương trình văn nghệ. Dự kiến, sáng 23-11, các thành viên sẽ ra quân tổng vệ sinh môi trường tại đoạn đường 2,5. Bí thư Chi bộ TDP số 17 Nguyễn Lệ Thanh cho hay: “Bữa cơm đại đoàn kết vừa qua cũng là dịp để bà con quây quần, chia sẻ và chào mừng năm nay lần đầu tiên người dân được nghỉ nhân Ngày Văn hóa Việt Nam”.

TDP số 17 phối hợp với TDP số 18 ra quân dọn vệ sinh, cắt tỉa cây xanh tại vườn hoa ngõ 147B phố Tân Mai. Ảnh: Lệ Thanh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàng Mai Triệu Hải Vân khẳng định, đây là những hoạt động thiết thực gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng phường Hoàng Mai ngày càng phát triển, góp phần xây dựng Thủ đô “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại-Hạnh phúc”.