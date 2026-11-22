Sau 20 năm, TP.HCM trở lại vai trò chủ nhà Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Sau 20 năm kể từ lần đăng cai gần nhất vào năm 2006, TP.HCM trở lại vai trò chủ nhà Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Tối 21.11 vừa qua, lễ khai mạc được tổ chức tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh), thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi.

Không khí náo nhiệt dọc hai bờ sông gợi lên hình ảnh một ngày hội lớn, khi người dân thành phố cùng hòa vào các hoạt động thể thao, văn hóa.

Người dân nô nức đón ngày hội thể thao

Tối 21.11, khu vực Công viên Bờ sông Sài Gòn và các tuyến đường lân cận đông người đổ về theo dõi lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Từ sớm, nhiều gia đình, nhóm bạn đã tìm vị trí thuận lợi hướng về sân khấu, chờ đón các tiết mục nghệ thuật, lễ diễu hành của các đoàn thể thao và màn pháo hoa cuối chương trình.

Hoạt động trình diễn thể thao dưới nước thu hút người dân và du khách đến thưởng thức

Dọc bờ sông, người dân liên tục vẫy chào các đoàn vận động viên, dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc của buổi lễ. Không khí đông vui, nhộn nhịp khiến nhiều người liên tưởng đến những dịp lễ, Tết, khi các không gian công cộng của thành phố trở thành điểm hẹn vui chơi, gặp gỡ.

Theo dõi lễ khai mạc cùng gia đình, chị Thanh Xuân (38 tuổi, TP.HCM) cho biết những ngày qua, thành phố trở nên rộn ràng hơn khi đón các đoàn thể thao từ nhiều tỉnh, thành về tham dự đại hội. Qua thông tin báo chí, chị biết đây là lần đầu tiên sau 20 năm TP.HCM trở lại đăng cai sự kiện thể thao quy mô toàn quốc.

Chị Xuân cho rằng hình ảnh các đoàn thể thao lần lượt diễu hành trong tiếng cổ vũ của người dân gợi nhớ đến không khí những sự kiện lớn như A50, A80. “Mọi người rất hào hứng, nhất là khi các đoàn vận động viên đi qua. Ai cũng muốn vẫy tay chào và lưu lại hình ảnh của ngày hội”, chị chia sẻ.

Rất đông bạn trẻ reo hò, cổ vũ, bày tỏ sự hào hứng khi được trực tiếp tham gia Lễ khai mạc Đại hội

Cùng chung cảm nhận, anh Bình Lê (42 tuổi, TP.HCM) cho biết đã theo dõi thông tin về đại hội qua báo chí, truyền hình, trên mạng xã hội trong những ngày qua. Anh ấn tượng với quy mô tổ chức và sự chuẩn bị của thành phố cho đêm khai mạc, đồng thời kỳ vọng các hoạt động thi đấu sẽ diễn ra thuận lợi, để lại ấn tượng tốt với các đoàn thể thao và khán giả.

Sức hút của sự kiện cũng được thể hiện trên các nền tảng mạng xã hội. Ghi nhận lúc 21h35 ngày 21.11, các cụm từ “Đại hội Thể thao toàn quốc”, “Khai mạc Đại hội Thể thao” và những nội dung liên quan đến đoàn TP.HCM xuất hiện trong phần gợi ý tìm kiếm trên TikTok.

Trên Threads, chủ đề về đoàn thể thao TP.HCM tại lễ khai mạc cũng lọt danh sách thịnh hành, với 162.000 bài đăng được nền tảng hiển thị.

Việc lựa chọn Công viên Bờ sông Sài Gòn làm địa điểm khai mạc đã đưa ngày hội thể thao đến gần hơn với đời sống người dân. Thay vì chỉ diễn ra trong khuôn viên sân vận động, sự kiện được tổ chức tại không gian mở, tạo điều kiện để đông đảo công chúng trực tiếp theo dõi và tham gia không khí ngày hội.

Thể thao và nghệ thuật bên bờ sông Sài Gòn

Với vị trí hướng ra sông Sài Gòn, Công viên Bờ sông Sài Gòn có không gian rộng, tầm nhìn về trung tâm thành phố và các công trình kiến trúc hai bên bờ. Đây cũng là địa điểm thường xuyên thu hút người dân, du khách đến vui chơi, ngắm cảnh. Lợi thế này được Ban tổ chức tận dụng để tạo nên không gian khai mạc gắn với cảnh quan đô thị.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề “Khát vọng vinh quang” với các đại cảnh mãn nhãn khán giả

Chương trình nghệ thuật khai mạc mang chủ đề “Khát vọng vinh quang”, gồm hai chương “Những dòng sông hội tụ” và “Vươn vai Phù Đổng”, với sự tham gia của hơn 1.500 nghệ sĩ, vận động viên. Các tiết mục kết hợp âm nhạc, ánh sáng, trình diễn thể thao, tái hiện quá trình phát triển của thể thao Việt Nam, từ phong trào học đường đến các đấu trường thành tích cao.

Trên sân khấu chính, biểu tượng ngọn đuốc vàng được thiết kế nổi bật, cùng hệ thống màn hình LED trình chiếu hình ảnh các môn thể thao. Những màn biểu diễn võ thuật Vovinam, patin và nhào lộn trên không tạo sự kết hợp giữa kỹ thuật thể thao với nghệ thuật trình diễn.

Nghi thức rước đuốc bằng đường thủy trên sông Sài Gòn

Ngọn lửa được khởi hành từ khu vực Bến Nhà Rồng, đi qua Cột cờ Thủ Ngữ, Bến Bạch Đằng trước khi tiến về lễ đài, với sự tiếp sức của 21 vận động viên tiêu biểu

Các vận động viên trực tiếp thể hiện động tác chuyên môn, góp phần làm rõ tinh thần và đặc trưng của từng bộ môn.

Một trong những phần đáng chú ý của chương trình là nghi thức rước đuốc bằng đường thủy trên sông Sài Gòn. Ngọn lửa được khởi hành từ khu vực Bến Nhà Rồng, đi qua Cột cờ Thủ Ngữ, Bến Bạch Đằng trước khi tiến về lễ đài, với sự tiếp sức của 21 vận động viên tiêu biểu.

Tham gia hộ tống ngọn đuốc còn có hơn 100 vận động viên thể thao dưới nước cùng các phương tiện như thuyền buồm, du thuyền, mô tô nước. Những màn trình diễn ván phản lực, Flyboard và dù lượn trên không trung góp phần tạo nên không khí sôi động cho nghi thức rước đuốc.

Hình ảnh ngọn lửa tiến về lễ đài giữa không gian sông nước cũng là một trong những khoảnh khắc thu hút sự chú ý của khán giả.

Sự chu đáo của thành phố đăng cai

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X quy tụ khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đến từ các địa phương, ngành Công an và Quân đội. Trong đêm khai mạc, 36 đoàn thể thao lần lượt diễu hành qua lễ đài trong sự cổ vũ của đông đảo khán giả hai bên bờ sông.

Cùng với công tác tổ chức, TP.HCM triển khai một số chính sách hỗ trợ các đoàn trong thời gian diễn ra đại hội. Các thành viên có thẻ Đại hội được miễn phí vé Metro số 1 và 17 tuyến xe buýt kết nối, tạo thuận lợi cho việc di chuyển giữa nơi lưu trú và địa điểm thi đấu.

Ngành du lịch thành phố cũng phối hợp với các đơn vị triển khai chương trình giảm giá dịch vụ lưu trú, tổ chức các tour tham quan đường sông dành cho các đoàn thể thao. Những hoạt động này tạo thêm điều kiện để vận động viên tìm hiểu cảnh quan, đời sống văn hóa và các điểm đến của TP.HCM trong thời gian tham dự đại hội.

Ở góc độ tổ chức, việc đưa lễ khai mạc ra không gian công cộng cho thấy nỗ lực của TP.HCM trong việc gắn sự kiện thể thao với đời sống đô thị. Người dân có thêm cơ hội tiếp cận các hoạt động thể thao quy mô lớn, trong khi cảnh quan và hình ảnh thành phố cũng được giới thiệu đến các đoàn khách từ nhiều địa phương.

Đại hội năm nay tổ chức 48 môn thi đấu với 973 bộ huy chương. Đây là dịp để các địa phương đánh giá kết quả đào tạo, phát triển lực lượng vận động viên, đồng thời tuyển chọn những gương mặt có thành tích tốt bổ sung cho các đội tuyển quốc gia, hướng đến những đấu trường quốc tế như ASIAD và Olympic.

Sau 20 năm trở lại vai trò chủ nhà, TP.HCM có thêm cơ hội thể hiện năng lực tổ chức một sự kiện thể thao quy mô lớn, từ cơ sở vật chất, giao thông đến công tác phục vụ các đoàn. Đại hội cũng diễn ra trong bối cảnh cả nước đã hoàn tất việc sắp xếp đơn vị hành chính, với sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố cùng lực lượng Công an và Quân đội.

Lễ khai mạc khép lại, các cuộc tranh tài tiếp tục diễn ra tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố và các địa phương đăng cai. Từ không khí đông vui bên bờ sông Sài Gòn đến các sân đấu, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X đang trở thành sự kiện thu hút sự quan tâm của người dân, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao và tạo thêm không khí sinh hoạt cộng đồng tại TP.HCM.