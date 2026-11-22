Bắt đầu từ khoảng tháng 6 đến tháng 11 âm lịch hằng năm, người dân thôn 19/5 và thôn 3 lại bước vào mùa thu hoạch ổi. Trên triền đồi, những vườn ổi lần lượt vào vụ, mang lại nguồn thu cho người trồng. Nhờ điều kiện canh tác trên đồi cao, ổi nơi đây có đặc điểm giòn, vị ngọt đậm, tạo nên hương vị riêng, được nhiều người ưa chuộng.

Ông Phan Văn Việt - Bí thư Chi bộ thôn 3 cho biết: "Trước đây thôn 3 chủ yếu trồng cam. Có bao nhiêu tiền của tích cóp, ngoài xây nhà, bà con đầu tư trồng cam nhưng không hiệu quả. ﻿Sau năm 2017, cây cam chết hàng loạt, người dân dần chuyển sang trồng ổi. Hiện, cây ổi mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người nông dân tại thôn."

Ổi lê Đài Loan có đặc điểm cây dáng thấp, tán nhỏ, cho năng suất và chất lượng quả cao. Từ lúc ra hoa đến khi cho thu hoạch khoảng 2-2,5 tháng.

Để bảo vệ quả khỏi sự tấn công của côn trùng và tác động bất lợi của thời tiết, người trồng ổi đều cẩn thận bọc từng quả bằng túi ni lông và lưới xốp khi quả bằng đầu ngón tay cái, giúp quả phát triển tốt, giữ được mẫu mã đẹp khi thu hoạch.

Ông Mai Anh Phương, thôn 3 (ngoài cùng bên phải) cho biết: "Sau nhiều lần chuyển đổi cây trồng, nhận thấy ổi lê lai Đài Loan phù hợp với thổ nhưỡng địa phương, dễ trồng, sinh trưởng nhanh, không tốn nhiều công chăm sóc, tỷ lệ đậu quả và năng suất cao, năm 2022 ông bắt đầu trồng. Đến nay gia đình ông đã trồng được hơn 400 gốc ổi."

Cây ổi phát triển nhanh, trồng khoảng 12 tháng là bắt đầu cho quả bói. Sau gần 2 năm cây có thể cho quả ổn định, mang lại giá trị kinh tế.

Ổi lê Đài Loan có khả năng cho thu hoạch quanh năm. Tời điểm từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau là giai đoạn quả đạt chất lượng và năng suất cao nhất. Những tháng còn lại, cây vẫn ra quả rải rác; nếu chủ động tỉa cành, chăm sóc và áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp, nhà vườn vẫn có thể duy trì thu hoạch.

Người dân lựa chọn những quả ổi to, đạt độ chín để thu hoạch, những quả chưa đủ tiêu chuẩn được giữ lại cho lứa sau.

Gia đình ông Đỗ Văn Toản, thôn 19/5 bắt đầu trồng ổi từ năm 2017 với 300 gốc để thay thế cây cam kém hiệu quả. Đến nay, trên diện tích 3 ha, gia đình ông đã phát triển lên hơn 1.000 gốc, cho sản lượng 30 - 40 tấn quả mỗi năm. Với giá bán từ 8.000 - 15.000 đồng/kg (tùy thời điểm) mô hình mang lại thu nhập khoảng 300 - 400 triệu đồng/năm.

Ông Nguyễn Viết Tuyên - Bí thư Chi bộ thôn 19/5 (bên phải) cho biết: Toàn thôn hiện nay có khoảng 20 ha ổi với khoảng 60 hộ trồng ổi. Cây ổi đã mang lại giá trị kinh tế ổn định cho bà con trong thôn.

Sau khi thu hoạch, ổi được tập kết và thương lái sẽ lựa chọn, phân loại và đóng túi.

Chị Đặng Thị Thúy thường xuyên đặt mua ổi ở xã Thượng Bằng La. Chị cho biết ổi ở đây được trồng trên đồi cao nên ngon, ngọt, giòn được người tiêu dùng ưa thích.

Mỗi quả ổi có trọng lượng từ 300 - 400 gram. Khi thu hái, quả vẫn được giữ nguyên lớp xốp và túi nilon bọc bên ngoài nhằm bảo đảm độ tươi ngon trong quá trình vận chuyển.

Những quả ổi được chị Thúy cẩn thận phân loại, đóng thành từng túi với trọng lượng đồng đều, sau đó cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Chị cho biết, khách hàng thường đặt trước, sau đó chị đến tận các nhà vườn thu mua. Vào chính vụ, mỗi ngày chị thu mua khoảng 3 - 4 tấn ổi.

Những cây ổi bén rễ trên đất đồi, mở ra hướng phát triển kinh tế cho nông dân xã Thượng Bằng La.