Các đại biểu dự buổi tổng duyệt.

Với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên địa phương, màn diễu diễn đường phố mang đến không gian văn hóa đa sắc màu, giới thiệu những nét đẹp trong đời sống, phong tục, tập quán và trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Qua các hình thức trình diễn trực quan, sinh động, những giá trị văn hóa đặc trưng được tái hiện, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa Lào Cai đến đông đảo nhân dân và du khách.

Màn diễu diễn đường phố tại buổi tổng duyệt.

Tiếp đó là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Lào Cai - sắc màu hội tụ”. Chương trình được kết cấu chặt chẽ theo 3 chương xuyên suốt, tạo nên mạch nội dung từ tôn vinh cội nguồn văn hóa, khắc họa sắc màu di sản đến lan tỏa tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên.

Chương trình được kết cấu thành 3 chương.

Chương I - “Tinh hoa văn hóa” khắc họa mạch nguồn văn hóa ngàn đời của dân tộc thông qua các tiết mục có sự giao hòa giữa âm nhạc truyền thống và hơi thở đương đại.

Chương II - “Sắc màu di sản” tôn vinh chiều sâu lịch sử, tín ngưỡng và bản sắc văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc vùng cao Lào Cai. Các tiết mục hát văn, diễn xướng, hoạt cảnh được kết hợp với những bản phối trẻ trung, tạo nên sự kết nối giữa giá trị truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại.

Khép lại chương trình là Chương III - “Khát vọng Việt Nam”, lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tin và khát vọng hội nhập, phát triển. Điểm nhấn của chương là đại cảnh “Bài ca Đoàn kết”, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, nghệ nhân địa phương, thể hiện sức mạnh gắn kết cộng đồng các dân tộc, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Các nghệ nhân, diễn viên biểu diễn tại buổi tổng duyệt

Việc kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật, từ âm nhạc truyền thống, hát văn, diễn xướng đến hoạt cảnh và các bản phối hiện đại, tạo nên sự đa dạng trong hình thức thể hiện, đồng thời làm nổi bật sự phong phú của đời sống văn hóa các dân tộc Lào Cai. Đặc biệt, cách kết cấu ba chương giúp chương trình không chỉ giới thiệu, tái hiện di sản mà còn truyền tải thông điệp về sự tiếp nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc văn hóa riêng và tinh thần đoàn kết chung.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tổng duyệt.

Tại buổi tổng duyệt, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị của các đơn vị cũng như tinh thần tập luyện của đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân.

Đồng chí yêu cầu Ban Tổ chức tiếp tục hoàn thiện chương trình theo hướng cô đọng, hấp dẫn, giàu tính nghệ thuật; chú trọng chất lượng nội dung, hiệu ứng sân khấu và sự phối hợp giữa các lực lượng, bảo đảm tính trang trọng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của Lào Cai.

Các đại biểu và đơn vị liên quan cùng tham gia góp ý tại buổi tổng duyệt.

Chương trình nghệ thuật “Lào Cai - sắc màu hội tụ” là dịp tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy di sản. Đồng thời, thông qua hoạt động nghệ thuật và giao lưu văn hóa, sự kiện góp phần củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Chương trình chính thức diễn ra vào tối 23/11 tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái, được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Lào Cai và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh.