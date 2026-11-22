Lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị cùng cán bộ, giáo viên thả hoa đăng tri ân liệt sĩ.

Tối 22/11, tại Nhà hành lễ - Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, cùng đại diện các cơ sở giáo dục tổ chức lễ dâng hương và đêm hoa đăng tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ.

Hoạt động là dịp để đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn ngành bày tỏ lòng thành kính, tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Lễ dâng hương và đêm hoa đăng tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: Huy Hiệu

Tham dự có ông Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị; bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị; ông Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Đảng uỷ phường Quảng Trị; lãnh đạo Sở cùng đại diện cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của ngành Giáo dục Quảng Trị hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ thầy và trò.

Ông Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị; bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị dâng hương tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng, liệt sĩ.

Trong không gian linh thiêng bên dòng Thạch Hãn, đại diện lãnh đạo tỉnh, Sở GD&ĐT; cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục Quảng Trị thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng, liệt sĩ tại Nhà hành lễ - Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, ước mơ và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bà Lê Thị Hương xúc động ôn lại ký ức 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Ảnh: Huy Hiệu

Nhắc đến dòng sông Thạch Hãn, bà Lê Thị Hương xúc động ôn lại ký ức 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Trong mùa hè đỏ lửa ấy, Thành cổ và thị xã Quảng Trị phải hứng chịu khối lượng bom đạn khổng lồ.

Giữa sự tàn khốc của chiến tranh, quân và dân ta vẫn kiên cường bám trụ, chiến đấu bảo vệ từng tấc đất, góp phần tạo nên bản hùng ca bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Đằng sau chiến công và những trang sử hào hùng ấy là sự hy sinh của biết bao người con ưu tú. Có những người mãi mãi nằm lại dưới lòng sông, có những người hóa thân vào lòng đất mẹ; những lời hẹn chưa kịp thực hiện, những lá thư chưa kịp gửi về gia đình và những ước mơ tuổi trẻ dừng lại ở tuổi mười tám, đôi mươi.

Dòng sông Thạch Hãn, nơi hàng vạn chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống.

Đặc biệt, trong số những người đã ngã xuống có biết bao thầy giáo trẻ vừa rời bục giảng, những học sinh, sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường đã gác lại trang sách, giảng đường, xếp bút nghiên lên đường chiến đấu.

Các anh mang theo những ước mơ còn dang dở, để hôm nay các thế hệ sau được sống trong hòa bình, được đến trường, được dạy học, học tập và nuôi dưỡng những khát vọng tương lai.

“Không có lời tri ân nào đủ lớn để nói hết sự hy sinh ấy. Không có ngọn đèn nào đủ sáng để soi thấu những mất mát của chiến tranh. Nhưng bằng tất cả lòng thành kính và biết ơn, chúng ta xin được thắp lên những ngọn hoa đăng, gửi theo dòng nước lời tri ân sâu nặng đến các Anh hùng liệt sĩ”, bà Lê Thị Hương chia sẻ.

Cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục Quảng Trị thả hoa đăng trên sông, bày tỏ lòng tri ân với các liệt sĩ đã hy sinh.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT, các thế hệ hôm nay luôn khắc ghi những ân tình đối với những người đã ngã xuống để đất nước được hồi sinh, để mỗi người được sống, học tập và làm việc trong hòa bình. Sự hy sinh cao cả cùng những chiến công bất tử của các anh hùng liệt sĩ sẽ mãi là niềm tự hào, là điểm tựa tinh thần để các thế hệ tiếp nối xây dựng quê hương, đất nước.

Sau phần phát biểu tri ân, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh cùng dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng.

Tiếp đó, hàng vạn ngọn hoa đăng được thắp sáng và thả xuống dòng sông Thạch Hãn. Những ánh nến nối tiếp nhau trôi theo dòng nước, mang theo lời nguyện cầu bình an, lòng biết ơn và sự tưởng nhớ sâu sắc của những người đang sống đối với các anh hùng liệt sĩ.

Đối với ngành GD&ĐT Quảng Trị, đêm hoa đăng không chỉ là hoạt động tưởng niệm mà còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Bởi giáo dục không đơn thuần là truyền thụ tri thức mà còn là hành trình bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thị Hương mong muốn, thông qua hoạt động tri ân, mỗi thầy cô giáo và học sinh có thể cảm nhận lịch sử bằng trái tim mình, hiểu rằng hòa bình hôm nay không tự nhiên mà có, độc lập, tự do được đánh đổi bằng biết bao máu xương và nước mắt của các thế hệ cha anh.

Lãnh đạo Sở cũng gửi gắm mong muốn mỗi thầy cô giáo sẽ là người kể chuyện lịch sử bằng trái tim, gieo vào tâm hồn học trò những hạt mầm của lòng biết ơn; để truyền thống cách mạng của quê hương không chỉ nằm trong trang sách mà còn hiện diện trong suy nghĩ, hành động và nhân cách của mỗi học sinh.

Với đội ngũ nhà giáo, mỗi ngọn đèn được thắp lên cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm, tình yêu nghề, sự tận tụy và lòng nhân ái. Với học sinh, mỗi ngọn hoa đăng là dịp để hiểu hơn giá trị của cuộc sống, biết trân trọng những gì đang có, nỗ lực học tập, rèn luyện và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và các thế hệ học sinh ngành Giáo dục Quảng Trị nguyện tiếp tục bồi đắp truyền thống lịch sử, lòng yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; mỗi thầy cô giáo tận tụy với sự nghiệp trồng người, mỗi học sinh chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện tốt, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.