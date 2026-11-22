Trong đó, xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nhận thấy đồng chí Nguyễn Ngọc Quyến, đảng viên Chi bộ thôn Tân Thái, Đảng bộ xã Minh Thanh, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú ATK Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (trước sáp nhập) đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành; vi phạm quy định của Nhà nước trong quản lý, sử dụng ngân sách, gây thất thoát ngân sách Nhà nước; bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quyến đã vi phạm quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của bản thân đồng chí và ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định kỷ luật đồng chí Nguyễn Ngọc Quyến bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng.

Xem xét kết quả giải quyết tố cáo, đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nhận thấy đồng chí Lê Hồng Việt, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Kiến Thiết nhiệm kỳ 2026-2031 đã vi phạm quy định về chuẩn mực đạo đức, quy định những điều đảng viên không được làm, làm giảm uy tín của bản thân, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi đảng viên sinh hoạt, công tác, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định kỷ luật đồng chí Lê Hồng Việt bằng hình thức Cảnh cáo.