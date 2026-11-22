Nhóm khán giả trẻ hào hứng khoe những tấm vé tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”. Ảnh: Hoàng Nam

Đặt báo thức để săn vé trực tuyến

Hai ngày 21 và 22-11, không khí tại các điểm đổi vé cứng trên phố Huỳnh Thúc Kháng trở nên nhộn nhịp khi đông đảo người dân đến nhận vé tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”. Những hàng người nối dài, những nhóm bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh lưu niệm và niềm vui hiện rõ trên gương mặt khán giả khi cầm tấm vé trên tay đã phần nào cho thấy sức hấp dẫn của chương trình.

Hoạt động đổi vé trực tiếp tại Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ đã khép lại sau hai ngày tổ chức. Trước đó, chỉ sau 8 phút, toàn bộ vé trực tuyến đã được đăng ký hết. Hệ thống ghi nhận 568.580 lượt truy cập, có thời điểm gần 150.000 người xếp hàng chờ đăng ký.

Với nhiều khán giả, việc nhận được tấm vé mới chỉ là khởi đầu của những ngày mong đợi. Khi đêm diễn đang đến gần, sự tò mò về các tiết mục, những màn kết hợp nghệ sĩ và không gian sân khấu quy mô lớn càng khiến không khí chờ đón thêm sôi động.

Hoàng Ngọc Ánh, trú tại phường Từ Liêm, vẫn nhớ cảm giác hồi hộp khi chờ đến giờ đăng ký vé trực tuyến. Để không bỏ lỡ cơ hội, Ngọc Ánh cùng bạn bè phải đặt báo thức, chuẩn bị sẵn sàng trước thời điểm hệ thống mở cổng. "Khi nhận được thông báo đăng ký thành công, em vô cùng phấn khích", Ngọc Ánh chia sẻ.

Hoàng Ngọc Ánh (phường Từ Liêm, Hà Nội) đặt báo thức để săn vé, đăng ký thành công. Ảnh: Hoàng Nam

Cùng chung cảm giác đó, Đỗ Thị Đoan Trang, trú tại phường Mỹ Đình, chuẩn bị nhiều thiết bị nhằm tăng cơ hội đăng ký. “Em phải đặt báo thức, canh giờ, dùng đến ba thiết bị thì mới đăng ký được một vé thành công”, Đoan Trang nói. Sau những phút hồi hộp chờ đợi, việc có được một tấm vé trở thành niềm vui đặc biệt.

Đỗ Thị Đoan Trang (phường Mỹ Đình, Hà Nội) sử dụng 3 thiết bị để đăng ký thành công 1 vé. Ảnh: Hoàng Nam

Không khí săn vé còn sôi động ngay tại nơi làm việc. Chị Trần Khánh Hòa, đến từ phường Đống Đa, cho biết khi cổng đăng ký mở lúc 10h, chị cùng đồng nghiệp trong công ty cùng tham gia săn vé với mong muốn có cơ hội thưởng thức chương trình. Được công ty tạo điều kiện sử dụng các thiết bị sẵn có, mọi người tạm gác công việc, tập trung đăng ký vé, tạo nên một trải nghiệm đáng nhớ tại văn phòng.

Chị Trần Khánh Hòa (phường Đống Đa, Hà Nội) cùng đồng nghiệp tạm gác công việc, săn vé lúc 10h. Ảnh: Hoàng Nam

Có mặt tại điểm đổi vé, Nguyễn Thùy Duyên, trú tại phường Thanh Xuân, không giấu được sự phấn khích khi chia sẻ về chương trình. "Tôi rất mong chờ được chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng, những khoảnh khắc tỏa sáng của các nghệ sĩ và cùng hàng vạn khán giả hòa mình vào bầu không khí nghệ thuật tại Mỹ Đình", Thùy Duyên chia sẻ.

Nguyễn Thuỳ Duyên háo hức mong đến ngày diễn ra concert "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: Hoàng Nam

Chờ đợi giá trị văn hóa truyền thống tỏa sáng

Bên cạnh cơ hội được gặp những nghệ sĩ yêu thích, nhiều khán giả trẻ còn mong đợi những trải nghiệm mới mẻ từ các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp âm nhạc truyền thống và hiện đại trong một không gian biểu diễn lớn.

Nguyễn Gia Thu Hà, trú tại phường Láng, bày tỏ kỳ vọng các tiết mục tại chương trình sẽ khơi gợi tình yêu đất nước, giúp các bạn trẻ thêm yêu và trân trọng văn hóa Việt Nam.

Nguyễn Gia Thu Hà tự hào cầm trên tay chiếc vé tham dự chương trình. Ảnh: Hoàng Nam

Mong muốn ấy cũng được Lê Ngọc Dương, phường Đông Ngạc, chia sẻ khi nói về chương trình. Theo anh, việc đưa những giá trị văn hóa dân tộc lên một sân khấu nghệ thuật lớn sẽ góp phần lan tỏa bản sắc Việt Nam, giúp thế hệ trẻ có thêm cơ hội tìm hiểu những nét đẹp trong truyền thống của đất nước.

Những chia sẻ của khán giả cho thấy sức hấp dẫn của “Muôn sắc Việt Nam” còn đến từ thông điệp văn hóa mà chương trình hướng tới. Bên cạnh yếu tố giải trí, công chúng kỳ vọng các giá trị di sản, âm nhạc truyền thống và câu chuyện về đất nước, con người Việt Nam sẽ được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi với đời sống hôm nay.

Anh Lê Ngọc Dương, phường Đông Ngạc chia sẻ về tính lan tỏa của chương trình. Ảnh: Hoàng Nam

“Muôn sắc Việt Nam” quy tụ những giọng ca gắn bó với công chúng qua nhiều thập kỷ như NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, cùng các nghệ sĩ đương đại như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Đức Phúc, Erik, Phương Mỹ Chi...

Đáng chú ý, chương trình còn dành không gian để tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam. Theo nội dung đã công bố, tiết mục “Bức tranh di sản” sẽ giới thiệu 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh, kết hợp phần trình diễn của nghệ nhân với phương thức dàn dựng sân khấu hiện đại. Sân khấu rộng khoảng 3.000 m² được lấy cảm hứng từ hình tượng trống đồng, kết hợp hệ thống màn hình LED, ánh sáng và các thiết bị trình diễn hiện đại.

Đây được xem là một trong những nội dung quan trọng thể hiện chủ đề “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”. Thông qua âm nhạc, vũ đạo và hình ảnh, chương trình hướng tới giới thiệu sự đa dạng của các giá trị văn hóa vùng miền, đồng thời tạo cơ hội để công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận di sản bằng những hình thức sinh động hơn.

Theo Ban Tổ chức, “Muôn sắc Việt Nam” dự kiến quy tụ khoảng 3.000 nghệ sĩ, diễn viên và phục vụ miễn phí khoảng 50.000 khán giả. Chương trình được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, đồng thời kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, diễn ra ngày 24-11-1946.

Với sự kết hợp giữa các giá trị văn hóa truyền thống, những sáng tạo nghệ thuật đương đại và công nghệ trình diễn, “Muôn sắc Việt Nam” hướng tới một không gian nghệ thuật tôn vinh bản sắc dân tộc, đồng thời truyền tải thông điệp về sức sống của văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.