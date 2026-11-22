Di sản không ở đâu xa mà hiện diện trong những ngôi đình, câu chuyện lịch sử và nét văn hóa của mỗi cộng đồng. Qua Hội thi tìm hiểu di sản văn hóa Khánh Hòa năm 2026, học sinh (HS) có dịp khám phá, trải nghiệm và kể lại những câu chuyện về quê hương, từ đó thêm hiểu, thêm yêu và nâng cao ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.

Một tiết mục văn nghệ tại phần thi Chào hỏi - trình diễn nghệ thuật truyền thống.

Để chuẩn bị cho hội thi, em Nguyễn Thái Gia Linh - HS Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh (phường Ninh Chử) đã tìm hiểu thông tin qua sách lịch sử địa phương, báo chí và trực tiếp đến các di tích. Hằng ngày đi học ngang qua đình làng Dư Khánh, Gia Linh từng nghĩ đây chỉ là một ngôi đình bình thường. Chỉ khi tham gia hội thi và tìm hiểu kỹ hơn, em mới nhận ra công trình quen thuộc này lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương. “Sau khi tìm hiểu, em nhận ra mỗi chi tiết kiến trúc đều có ý nghĩa riêng. Di sản không phải điều gì xa xôi mà hiện diện ngay trong cuộc sống quanh mình, người trẻ cần chủ động tìm hiểu để thêm yêu và có ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa quê hương”, Gia Linh chia sẻ.

Em Nguyễn Thị Thanh Lam - học sinh Trường THCS Phan Rang, giới thiệu không gian văn hóa Raglai tại hội thi.

Với em Lưu Cát Thiên - HS Trường THCS Phước Hậu (xã Phước Hậu), hội thi là dịp tiếp cận những nét đẹp văn hóa truyền thống và giao lưu, học hỏi cùng các bạn. Em đặc biệt ấn tượng với phần thi của đội xã Ninh Phước khi tái hiện không khí ngày hội gốm Chăm, Lễ hội Katê và Lễ hội Rija Nagar. Qua hình thức sân khấu hóa, những câu chuyện văn hóa dân tộc Chăm được thể hiện sinh động, giúp người xem hiểu hơn về phong tục, tập quán và đời sống tinh thần của đồng bào. “Cách thể hiện này giúp kiến thức về di sản trở nên gần gũi, dễ hiểu hơn. Tham gia hội thi, em còn có thêm kiến thức về lịch sử, văn hóa địa phương, rèn luyện kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm và tự tin thể hiện bản thân”, Cát Thiên cho biết.

Các đội tranh tài ở phần thi kiến thức chung.

Học sinh tái hiện không gian văn hóa Raglai trong phần thi.

Từng biết đến Anh hùng Pinăng Tắc qua những bài học lịch sử, em Nguyễn Thị Thanh Lam - HS Trường THCS Phan Rang (phường Phan Rang) đặc biệt ấn tượng với câu chuyện về bẫy đá Pi Năng Tắc và tinh thần đấu tranh kiên cường của đồng bào Raglai. Từ đó, em cùng các thành viên trong đội xây dựng không gian văn hóa Raglai, kết hợp giới thiệu câu chuyện về chiếc bẫy đá với những nét sinh hoạt truyền thống như biểu diễn đàn chapi, đánh mã la... “Em muốn giới thiệu thêm về văn hóa Raglai đến mọi người nên cùng các bạn tìm hiểu phong tục, tập quán và những hoạt động truyền thống của đồng bào để đưa vào phần thi. Đây là trải nghiệm thú vị, giúp em hiểu hơn về văn hóa quê hương và có cơ hội giới thiệu những nét đẹp đó đến mọi người”, Thanh Lam chia sẻ.

Diễn ra từ ngày 16 đến 22-11, Hội thi tìm hiểu di sản văn hóa Khánh Hòa năm 2026 do Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa tỉnh tổ chức, hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Hội thi được tổ chức dưới hình thức thi theo cụm xã, phường phía nam tỉnh. Cụm 1 gồm phường Đô Vinh và các xã Ninh Phước, Phước Hậu; cụm 2 gồm các phường Phan Rang, Đông Hải, Ninh Chử; cụm 3 gồm các xã Thuận Nam, Cà Ná, Phước Dinh. Mỗi xã, phường thành lập 1 đội thi. Các đội thi 4 phần: Chào hỏi - trình diễn nghệ thuật truyền thống; kiến thức chung về các di sản văn hóa của tỉnh; nhận diện di tích, danh thắng qua hình ảnh; Em là hướng dẫn viên du lịch - thuyết minh viên tại di tích.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho Trường THCS Đô Vinh (cụm 1), Trường THCS Phan Rang (cụm 2) và Trường THCS Trương Văn Ly (cụm 3).

Theo ông Hoàng Quý - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa tỉnh, HS tham gia hội thi thể hiện sự hiểu biết khá rõ về di sản văn hóa của tỉnh, nắm được những kiến thức cơ bản về Luật Di sản văn hóa năm 2024. Các em tự tin khi thể hiện kiến thức và trả lời những câu hỏi có độ khó cao. Điều đó cho thấy tinh thần chủ động tìm tòi của HS trong quá trình tiếp cận di sản. Ông Hoàng Quý cho rằng, để di sản văn hóa gần gũi hơn với thế hệ trẻ, cần đa dạng hóa hình thức giáo dục, tạo điều kiện cho HS trực tiếp tham quan, tìm hiểu tại các di tích. Hằng năm, trung tâm đều ban hành văn bản gửi các địa phương, trường học nhằm hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức cho HS tham quan những di tích do trung tâm quản lý như: Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar, Tháp Pô Klong Garai, danh thắng Hòn Chồng... Trung tâm kỳ vọng các trường học thường xuyên tổ chức hoạt động ngoại khóa, thành lập các câu lạc bộ tìm hiểu di sản văn hóa trong nhà trường và cộng đồng. Đặc biệt, cần tổ chức những chuyến tham quan, dã ngoại để HS được trực tiếp tìm hiểu, học tập tại các di tích ở địa phương.

Đội thi Trường THCS Ninh Phước tái hiện nghi thức múa bóng của người Chăm trong phần thi "Em là hướng dẫn viên du lịch, thuyết minh viên tại di tích”.

Từ một ngôi đình quen thuộc, những câu chuyện lịch sử đến các nét văn hóa truyền thống được tái hiện sinh động, hội thi đã mang đến cho HS cơ hội tiếp cận di sản bằng những trải nghiệm gần gũi. Khi được trực tiếp khám phá, tìm hiểu và kể lại những câu chuyện về quê hương, các em không chỉ tích lũy kiến thức mà còn thêm gắn bó, trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống. Đó cũng là cách gieo mầm tình yêu và ý thức gìn giữ di sản trong thế hệ trẻ.