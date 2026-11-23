Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện chào mừng ngày Văn hoá Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Dự đêm hội có đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Lê Thị Nhung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thanh Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; Trương Đăng Khoa, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tân Thành; và đồng chí Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự Đêm hội Văn hoá các dân tộc tỉnh Cà Mau.

Chương trình được dàn dựng công phu với 3 chương: “Giao thoa", "Bản sắc" và "Di sản”, tái hiện đời sống văn hoá phong phú của cộng đồng 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa trên vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Tiết mục “Rạng rỡ Cà Mau” mở màn bức tranh giao thoa văn hoá các dân tộc trên vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Qua các tiết mục nghệ thuật, những giá trị văn hoá đặc trưng của các dân tộc được thể hiện sinh động, tạo nên bức tranh giao thoa đa sắc màu.

Từ giai điệu sâu lắng của bản “Dạ cổ hoài lang”, tân cổ “Áo mới Cà Mau” đến âm hưởng rộn ràng của dàn nhạc ngũ âm trong tiết mục “Phum sóc ngày mới” và những màn trình diễn lân - sư - rồng sôi động, mỗi tiết mục đều góp phần tôn vinh nét đẹp văn hoá truyền thống, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc.

Giai điệu “Dạ cổ hoài lang” gợi nhớ di sản âm nhạc của cố Nhạc sĩ Cao Văn Lầu.

Tiết mục “Phum sóc ngày mới” tái hiện nét đẹp văn hoá Khmer qua âm hưởng nhạc ngũ âm.

Những màn trình diễn lân - sư - rồng khuấy động không khí đêm hội.

Đằng sau những tiết mục đặc sắc là sự nỗ lực của đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên.

Tham gia biểu diễn 15 tiết mục múa xuyên suốt từ lễ khai mạc đến đêm hội, diễn viên Lưu Mạnh Đạt chia sẻ: “Tham gia liên tục 15 bài múa từ lễ khai mạc đến đêm nay là một thử thách lớn về thể lực. Tuy nhiên, khi đứng trên sân khấu và cảm nhận sự cổ vũ cuồng nhiệt của bà con Cà Mau, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Mỗi bài múa mang một màu sắc văn hoá riêng nên anh em diễn viên đều nỗ lực để truyền tải trọn vẹn tinh thần di sản đến khán giả”.

Sắc màu văn hoá các dân tộc được thể hiện qua những tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Nghệ sĩ, diễn viên nỗ lực biểu diễn, mang đến những tiết mục chất lượng phục vụ khán giả.

Với ca sĩ Nguyễn Phương Thảo, người con Cà Mau hiện hoạt động nghệ thuật chủ yếu tại Thành phố Hồ Chí Minh, được trở về quê hương biểu diễn trong dịp này là niềm vui và tự hào. Nữ ca sĩ bày tỏ: “Được trở về, hát trên chính mảnh đất quê hương trong không khí rộn ràng của mùa Festival Tôm là niềm hạnh phúc rất lớn đối với Thảo. Nhìn thấy sự đổi thay của quê nhà và sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả, Thảo càng thêm tự hào về bản sắc văn hoá Cà Mau và mong muốn có nhiều dịp cống hiến hơn nữa cho nghệ thuật tỉnh nhà”.

Tiết mục “Tinh hoa Đất Mũi Cà Mau - Tinh hoa Việt Nam” khép lại đêm hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình.

Đêm hội khép lại với tiết mục “Tinh hoa Đất Mũi Cà Mau - Tinh hoa Việt Nam”, để lại nhiều ấn tượng trong lòng người xem.

Thông qua chương trình, những giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc tiếp tục được tôn vinh, góp phần nâng cao ý thức gìn giữ, trao truyền di sản, phát huy sức mạnh đoàn kết cộng đồng và quảng bá hình ảnh đất, người Cà Mau đến với bạn bè, du khách./.