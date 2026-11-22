Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Sắc màu văn hóa xứ Thanh” mở màn đêm hội

Tối 22,11, tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành), tỉnh Thanh Hóa khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 với chủ đề “Sắc màu văn hóa xứ Thanh”.

Sự kiện diễn ra trong không khí cả nước hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham dự.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng, Trưởng ban Tổ chức Ngày hội nhấn mạnh, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là sức mạnh nội sinh, góp phần định hướng phát triển, bồi đắp con người, củng cố khối đại đoàn kết và khơi dậy khát vọng vươn lên của dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng phát biểu khai mạc Ngày hội

Theo ông Đầu Thanh Tùng, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7.1.2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn và trụ cột cho sự phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Việc lựa chọn ngày 24.11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam cũng mang ý nghĩa tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và mỗi người dân trong gìn giữ bản sắc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Đối với Thanh Hóa, vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng, nơi 7 dân tộc cùng sinh sống, văn hóa chính là sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo nên sức mạnh đoàn kết và bản sắc riêng của quê hương.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Qua nhiều thế hệ, các giá trị văn hóa được lưu giữ, trao truyền thông qua di sản lịch sử, phong tục, tập quán, lễ hội, tiếng nói, trang phục, dân ca, dân vũ và kho tàng tri thức dân gian. Mỗi dân tộc có những sắc thái riêng, song cùng hòa quyện, bổ sung, làm giàu thêm nền văn hóa chung của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng mong muốn các nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng và thế hệ trẻ tiếp tục phát huy vai trò trong bảo tồn, trao truyền các giá trị truyền thống; đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Những tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc xứ Thanh

Ngày hội năm nay có sự tham gia của khoảng 600 nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ các địa phương trong tỉnh cùng các nghệ sĩ thuộc những đơn vị nghệ thuật Trung ương.

Đây là dịp để đồng bào các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu nét văn hóa đặc trưng, trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn và phát huy di sản.

Một trong những điểm nhấn tại lễ khai mạc là nghi thức phát động triển khai đồng bộ Hệ giá trị quốc gia, Hệ giá trị văn hóa, Hệ giá trị gia đình và Chuẩn mực con người Việt Nam theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Hoạt động hướng tới đưa các giá trị, chuẩn mực văn hóa thấm sâu vào đời sống, bắt đầu từ mỗi gia đình và cộng đồng dân cư.

Các nghệ nhân trình diễn dân ca và nhạc cụ truyền thống

Ngay sau phần lễ, chương trình nghệ thuật “Sắc màu văn hóa xứ Thanh” được dàn dựng công phu với 3 chương: “Dòng chảy lịch sử và cội nguồn văn hóa xứ Thanh”; “Sắc màu văn hóa xứ Thanh”; “Thanh Hóa cùng non sông hòa nhịp”.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật tổng hợp, chương trình tái hiện chiều sâu lịch sử, cội nguồn văn hóa và những sắc thái đặc trưng của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh.

Từ âm vang trống đồng Đông Sơn, những huyền thoại gắn với vùng đất xứ Thanh đến các làn điệu dân ca, dân vũ của đồng bào Mường, Thái, Thổ và những điệu hò sông Mã, tất cả tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc.

Các nghệ nhân, diễn viên và đồng bào các dân tộc cùng hòa mình trong vòng xòe đoàn kết tại chương trình nghệ thuật khai mạc Ngày hội

Không chỉ mang đến những tiết mục nghệ thuật phục vụ công chúng, chương trình còn góp phần giới thiệu hình ảnh một Thanh Hóa giàu truyền thống, đa dạng văn hóa và đang chuyển mình trong quá trình phát triển.

Du khách trải nghiệm đánh cồng chiêng tại gian trưng bày văn hóa của xã Ngọc Lặc trong khuôn khổ Ngày hội

Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn di sản, phát huy bản sắc văn hóa và tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn tỉnh.