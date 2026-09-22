Bị tóm tận tay

Đối tượng Minh bị bắt quả tang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khai thác nhanh, Minh thừa nhận số viên nén trên là ma túy hồng phiến do đối tượng cất giấu để bán lại cho “con nghiện”. Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của Lê Thị Hoài Minh, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm 140 viên nén nghi là ma túy. Ngày 21-9, Công an xã Triệu Phong cho biết, đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lê Thị Hoài Minh về hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.