Hai tuyển thủ PUBG Việt Nam bị cấm thi đấu vĩnh viễn, đơn vị chủ quản lên tiếng

Ngày 23/9, công ty phát hành game Krafton công bố kết quả điều tra và hình thức xử lý đối với hai tuyển thủ esports Việt Nam Himass và TanVuu, sau những tranh cãi tại giải giao hữu PUBG Asia Stars 2026.

Ngay khi án phạt được công bố, The Expendables (GAM x TE), đơn vị chủ quản của TanVuu, đăng thông báo phản đối cách Krafton đưa ra kết luận và xử lý vụ việc.

“Việc TanVuu mở chat livestream cá nhân trong lúc thi đấu là điều đã diễn ra và không ai phủ nhận. Nhưng một hành động không tự động trở thành ‘vi phạm nghiêm trọng đáng bị xử phạt vĩnh viễn’ chỉ vì Ban Tổ chức gọi tên nó như vậy sau khi sự việc đã xảy ra. Ban Quản lý GAM x TE không đồng ý với cách Ban Tổ chức đã kết luận và xử lý sự việc này.

Đây là một giải đấu được chính Krafton mô tả và tổ chức với tính chất giao lưu, kết hợp streamer và tuyển thủ chuyên nghiệp, cho phép phát sóng cá nhân trong lúc thi đấu. Trong bối cảnh đó, hình thức xử lý cao nhất có thể có - khóa vĩnh viễn tài khoản, tước quyền thi đấu vĩnh viễn tại toàn bộ hệ thống giải đấu chính thức trên mọi khu vực - được áp dụng cho một hành vi mà quy tắc riêng của giải đấu này không nêu cụ thể tại thời điểm sự việc xảy ra”, The Expendables nhấn mạnh.

Đơn vị chủ quản của TanVuu phản đối quyết định của công ty phát hành game Krafton.

The Expendables cũng nhắc lại việc chính Krafton trước đó thừa nhận những thiếu sót trong khâu vận hành và truyền thông, bao gồm việc chưa xây dựng hướng dẫn đủ rõ ràng từ đầu và truyền đạt thông tin chậm, thiếu nhất quán giữa các khu vực. Đội cho rằng trong bối cảnh đó, không thể để toàn bộ trách nhiệm của vụ việc chỉ thuộc về một phía.

The Expendables đưa ra 3 đề nghị với Krafton. Đội muốn quá trình giải trình dành cho tuyển thủ phải công bằng, minh bạch, có tiêu chí rõ ràng và thời hạn xác định; yêu cầu xem xét tính tương xứng của án cấm vĩnh viễn với hành vi đã được xác nhận; đồng thời đề nghị thực hiện cam kết hỗ trợ khắc phục thiệt hại cho người tham gia bị ảnh hưởng, áp dụng cụ thể đối với TanVuu.

Ban quản lý cho biết sẽ đồng hành cùng TanVuu trong toàn bộ quá trình giải trình sắp tới. Đội thừa nhận khả năng thay đổi kết quả là rất mong manh, nhưng khẳng định sẽ thực hiện những biện pháp trong khả năng để bảo vệ quyền lợi của tuyển thủ.

Đơn vị này đồng thời kêu gọi cộng đồng dừng các hành vi công kích cá nhân, quốc tịch và gia đình những người liên quan.

Vụ việc bắt nguồn khi nữ streamer Hàn Quốc Soopi cáo buộc Himass và TanVuu “đá stream” (chiếm lợi thế nhờ lợi dụng livestream của đối thủ) trong lúc thi đấu. Hai tuyển thủ Việt Nam sau đó bị loại khỏi giải và bị thu hồi tư cách PUBG Vietnam Partner.

Krafton xác nhận hai tuyển thủ Việt Nam vi phạm chính sách vận hành của PUBG: BATTLEGROUNDS, đồng thời vi phạm nghĩa vụ về phẩm chất và quy tắc hành vi dành cho tuyển thủ PUBG Esports chuyên nghiệp.

Hình thức kỷ luật được đưa ra ở mức cao nhất. Krafton quyết định khóa vĩnh viễn tài khoản PUBG: BATTLEGROUNDS của hai tuyển thủ.

Đồng thời, cả hai bị tước quyền thi đấu vĩnh viễn tại tất cả các giải đấu chính thức ở mọi khu vực, bao gồm PGC, PGS, PNC và các giải đấu Esports chính thức khác do KRAFTON tổ chức hoặc phê duyệt. Các biện pháp này có hiệu lực ngay từ thời điểm thông báo được công bố.