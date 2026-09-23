Khen thưởng lực lượng triệt phá chuyên án ma túy

Trước đó, ngày 18-9, tại khu vực thuộc xã Quang Trung (tỉnh Cao Bằng), Phòng Nghiệp vụ chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh (Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng) cùng lực lượng Công an tỉnh bắt quả tang Hoàng Văn Tùng (sinh năm 1964) và Nông Tuấn Hùng (sinh năm 1970) cùng trú tại tỉnh Lạng Sơn có hành vi vận chuyển trái phép 8 bánh heroin.

Đối tượng Hoàng Văn Tùng và Nông Tuấn Hùng bị bắt giữ cùng tang vật.

Các đối tượng khai vận chuyển ma túy lên khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng để bán lấy lãi.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh đã khởi tố các đối tượng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, bàn giao cho Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.