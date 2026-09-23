Lĩnh án chung thân vì mua bán hơn 3kg ma túy

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thược (SN 1947, quê Nam Định) mức án tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

10 bị cáo còn lại nhận mức án từ 18 tháng tù đến 20 năm tù về các tội danh liên quan.

Các bị cáo tại phiên toà

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 7/1/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM phối hợp Công an Phường 11, quận Gò Vấp (cũ) kiểm tra, khám xét khẩn cấp căn nhà số 143/2 Nguyễn Văn Khối, nơi Nguyễn Thị Thược sinh sống.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 20 gói nylon chứa tổng cộng 304,83g heroin; một gói chứa 20,49g heroin và 296,84g methamphetamine cùng nhiều tang vật được sử dụng để phân chia, mua bán ma túy.

Tiếp tục kiểm tra khu vực chân cầu thang, công an phát hiện thêm 2 khối heroin có tổng khối lượng 709,68g.

Quá trình điều tra xác định, Thược bắt đầu tham gia mua bán ma túy từ khoảng tháng 10/2024. Nguồn ma túy được bị cáo mua của một người đàn ông tên Trường, được xác định đang ở Campuchia nhưng chưa rõ lai lịch.

Sau khi nhận ma túy, Thược mang về nhà phân nhỏ thành nhiều gói để bán lại cho người khác nhằm hưởng lợi.

Cáo trạng xác định Thược đã khoảng 10 lần mua heroin và 7 lần mua methamphetamine của Trường. Riêng ngày 7/1/2025, Thược nhận 3 bánh heroin rồi mang về nhà phân nhỏ.

Thược khai đã sử dụng dao và đá mài để chia một bánh heroin thành nhiều gói, chờ khách đến mua. Tuy nhiên, bị cáo chưa kịp tiêu thụ số ma túy này thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngoài trực tiếp mua bán ma túy, Thược còn nhiều lần bán methamphetamine cho Phạm Minh Thắng.

Từ ngày 19/10 đến 23/12/2024, Phạm Minh Thắng nhiều lần mua methamphetamine của Thược rồi bán lại cho Trang Thanh Quan để hưởng tiền chênh lệch.

Theo cáo trạng, tổng khối lượng methamphetamine Thắng mua bán được xác định là 2kg. Thắng khai đã 11 lần bán ma túy cho Quan, mỗi lần từ 100-200g.

Sau khi mua nợ ma túy của Thược, Thắng mang số ma túy này giao cho Quan và hưởng lợi vài triệu đồng sau mỗi lần giao dịch.

Trong vụ án, Huỳnh Công Thoại được xác định là người trung gian nhận ma túy từ Trường. Ngày 7/1/2025, Thoại nhận một lượng lớn heroin và methamphetamine, sau đó chỉ đạo Tôn Thất Phong và Trần Công Đức tham gia giao ma túy cho Thược.

Sau khi hoàn tất việc giao nhận, Thoại nhận 300 triệu đồng tiền bán ma túy.

Theo cáo trạng, Phong là người trực tiếp mang ma túy đến căn nhà của Thược trên đường Nguyễn Văn Khối. Sau khi giao hàng, Phong nhận một cọc tiền rồi quay lại gặp Thoại và Đức.

Đối với Trần Công Đức, ngoài việc tham gia giao nhận ma túy, bị cáo còn được Trường thuê nhận và chuyển tiền liên quan đến hoạt động mua bán ma túy. Đức khai được trả công 10 triệu đồng/tháng và đã nhận tổng cộng 20 triệu đồng tiền công.

Sau khi giao ma túy cho Thược, Đức cùng đồng phạm tìm cách chuyển số tiền thu được cho Trường.

Một nhánh khác trong vụ án liên quan đến Trang Thanh Quan. Quan nhiều lần mua methamphetamine của Phạm Minh Thắng rồi bán lại cho những người khác.

Khi bị bắt, Quan đang cất giữ hơn 24,6g methamphetamine. Khám xét nơi ở của Quan, cơ quan công an tiếp tục thu giữ hơn 155,8g methamphetamine cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy.

Nguyễn Văn Đẳng được xác định nhiều lần mua ma túy của Quan rồi bán lại cho người khác. Đẳng còn cùng Phạm Tấn Phúc sử dụng ma túy tại một bãi đất trống ở TP Thủ Đức.

Theo cáo trạng, Phúc là người chuẩn bị dụng cụ và rủ Đẳng cùng sử dụng ma túy.

Ngoài ra, Trần Thị Lan Anh biết Thược mua bán ma túy nhưng vẫn nhiều lần giúp chuyển tiền trả cho Trường thông qua tài khoản ngân hàng.

Nguyễn Thị Mộng Quyên biết Quan có hoạt động mua bán ma túy nhưng không tố giác với cơ quan chức năng.

Cáo trạng xác định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm chế độ quản lý độc quyền của Nhà nước đối với các chất ma túy, gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội.

Trong vụ án, Nguyễn Thị Thược phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán tổng cộng hơn 2,2kg methamphetamine và hơn 1kg heroin.