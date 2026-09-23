Đôi nam nữ xông vào nhà cụ bà 85 tuổi hành hung, cướp tài sản

Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Ngô Chí Thanh (sinh năm 2006, trú tại xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Ngô Chí Thanh tại cơ quan điều tra

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 22/9, bà Dương Thị Sen (sinh năm 1941, đang ở một mình tại nhà riêng ở số 1, ngõ 8 Lê Thành Đồng, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) thì bị Ngô Chí Thanh cùng Nguyễn Thị H.N. (sinh năm 2008, trú tại xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị) xông vào nhà. Thanh dùng khăn bịt miệng, đánh vào vùng mặt bà Sen, sau đó cùng N. chiếm đoạt một nhẫn vàng, điện thoại di động và tiền mặt, tổng trị giá khoảng 14 triệu đồng rồi tẩu thoát. Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo lời khai ban đầu, do không có tiền trả tiền phòng đúng hạn, Thanh và N. đã bàn bạc, nảy sinh ý định cướp tài sản để có tiền thanh toán.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của Nguyễn Thị H.N. và các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.