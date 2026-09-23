[Video] Xét xử 29 bị cáo trong dây chuyền sản xuất 426 lô sản phẩm sữa giả
Ngày 23/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma (Công ty Rance Pharma), Công ty cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group (Công ty Hacofood) và một số đơn vị liên quan.
Trong vụ án này, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố các bị cáo về nhiều tội danh, gồm: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-xet-xu-29-bi-cao-trong-day-chuyen-san-xuat-426-lo-san-pham-sua-gia-post990577.html