[Video] Xét xử 29 bị cáo trong dây chuyền sản xuất 426 lô sản phẩm sữa giả

Một vụ cháy lớn xảy ra tại khu xưởng ở xã Sơn Đồng (Hà Nội) tối 23/9, cột khói bốc cao hàng chục mét. Nhiều kết cấu bằng tôn của khu xưởng sau đó đã bị đổ sập. Chính quyền địa phương cho biết không có thương vong trong vụ việc trên.