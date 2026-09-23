Cháy lớn nhà xưởng ở Hà Nội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét

Theo một nhân chứng, khoảng 21h13, người dân khu vực phát hiện đám cháy và lập tức thông báo cho cơ quan chức năng. “Ngọn lửa sau đó nhanh chóng lan rộng, khói đen bao trùm khu vực, cột khói bốc cao hàng chục mét”, nhân chứng cho hay.

Cột khói đen bốc cao có thể quan sát từ xa.

Theo người dân tại hiện trường, nơi xảy ra cháy là khu vực sản xuất bỉm, đồ chơi, gỗ...

Theo ghi nhận của phóng viên, lúc 21h40, khoảng 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP Hà Nội) thuộc khu vực 15 và 23 đã tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án khống chế ngọn lửa.

Gần như toàn bộ nhà xưởng đã bị đổ sập.

Cảnh sát PCCC&CNCH dùng máy bơm dã chiến hút nước để dập lửa.

Đến 23h18, cảnh sát PCCC&CNCH phải đứng trên gầu máy xúc lật để phun nước dập lửa.

Lãnh đạo UBND xã Sơn Đồng trực tiếp chỉ huy tại hiện trường.

Đến 23h30, ông Phạm Gia Lộc, Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng cho biết ngay khi nhận được thông tin về vụ cháy, Đảng uỷ, UBND xã đã huy động tối đa lực lượng đến hiện trường.

"Chúng tôi huy động lực lượng Công an xã, các phòng ban chuyên môn nhanh chóng đến hiện trường phối hợp cùng Cảnh sát PCCC&CNCH để dập lửa. Đến thời điểm hiện tại, đám cháy không xảy ra thiệt hại về người và cơ bản đã được khống chế", Chủ tịch UBND xã thông tin.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.