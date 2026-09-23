Công an tìm thân nhân người đàn ông tử vong trôi dạt trên biển ở Khánh Hòa

Ngày 23/9, Công an xã Phước Dinh cho biết, thi thể nạn nhân được ngư dân phát hiện vào chiều 21/9 tại khu vực biển thuộc thôn Sơn Hải 1, cách bờ khoảng 1,83 hải lý.

Thi thể người đàn ông trôi dạt trên biển.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng phối hợp đưa thi thể nạn nhân vào bờ để xử lý theo quy định.

Theo cơ quan công an, thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân hủy. Người này có đặc điểm mặc áo dài tay màu xanh, quần dài màu xanh. Do chưa xác định được danh tính và thân nhân, chính quyền địa phương đã tổ chức an táng theo quy định.

Công an xã Phước Dinh đề nghị gia đình có người thân mất liên lạc, mất tích trong thời gian gần đây, nếu nhận thấy đặc điểm phù hợp, liên hệ cơ quan công an để phối hợp xác minh.

Người dân biết thông tin liên quan đến nạn nhân có thể liên hệ Công an xã Phước Dinh qua số điện thoại 0933.004.800 để cung cấp thông tin, hỗ trợ xác định danh tính và tìm thân nhân.