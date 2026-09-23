Thông tin mới về đường dây phát hành, mua bán trái phép hơn 178.000 hóa đơn

Trước đó, qua đấu tranh chuyên án liên quan Công ty Thái Hưng và 34 doanh nghiệp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế) xác định Lê Văn Hiền (SN 1984, trú phường Tân Sơn Nhì) là người chủ mưu, cầm đầu, tổ chức thực hiện hành vi phạm tội.

Đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh CACC

Tháng 4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.

Quá trình điều tra mở rộng, Ban chuyên án xác định từ tháng 12/2021 đến tháng 10/2025, Lê Văn Hiền cùng đồng phạm đã thành lập và mua lại tổng cộng 326 pháp nhân công ty “ma” để phục vụ việc phát hành, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng và thu lợi bất chính.

Theo kết quả điều tra, Hiền tổ chức các đối tượng “chân rết” sử dụng số pháp nhân trên để xuất bán trái phép 178.357 hóa đơn giá trị gia tăng cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị trên phạm vi cả nước.

Tổng trị giá hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi trên số hóa đơn này là 18.328 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng là 1.585 tỷ đồng, nâng tổng doanh số ghi trên hóa đơn lên 19.913 tỷ đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã khởi tố bổ sung vụ án về tội “Trốn thuế”.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố thêm 25 bị can về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”, quy định tại Điều 203 và Điều 200 Bộ luật Hình sự; đồng thời ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 25 bị can này.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã khởi tố tổng cộng 37 bị can liên quan vụ án.

Ban chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ phương thức, thủ đoạn, vai trò của từng bị can cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.