Bé trai vừa chào đời bị người thân bỏ lại bệnh viện

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) cho biết, vào chiều 17/9, đơn vị tiếp nhận một bé trai vừa chào đời được 1 ngày tuổi từ Bệnh viện Phụ sản Thái Bình (chuyển đến bằng xe cấp cứu).

Bé trai được BV Phụ sản Thái Bình đặt tên là Tạ Văn Nam, sinh ngày 16/9/2026, tại phường Trần Hưng Đạo (tỉnh Hưng Yên). Sau đó, bé trai sơ sinh được phát hiện bỏ rơi tại bệnh viện, không có đồ dùng cá nhân nào khác.

Đón bé trong hoàn cảnh đặc biệt ấy, các y bác sĩ Khoa Sơ sinh cùng cán bộ Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi Thái Bình đã nhanh chóng chung tay chăm sóc, để bé có được sự đầy đủ và ấm áp trong những ngày đầu đời.

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Thái Bình trao 5 triệu đồng hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng bé. Ảnh: BVCC.

Chia sẻ với hoàn cảnh của bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, ngày 21/9 lãnh đạo Bệnh viện Nhi Thái Bình đã trao 5 triệu đồng hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng bé.

Cùng ngày, bà Phạm Thị Thúy Hiền (trú tại tỉnh Hưng Yên) cũng trao 5 triệu đồng, gửi gắm thêm một phần yêu thương và sẻ chia, cùng các y bác sĩ chăm sóc bé trong những ngày còn nhiều thiếu thốn phía trước.

Đại diện Bệnh viện Nhi Thái Bình mong rằng giữa những ngày đầu đời còn nhiều thiếu thốn, bé Nam sẽ sớm nhận nhiều tình yêu thương và một mái ấm để lớn lên.