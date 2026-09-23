Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội uỷ quyền điều hành bệnh viện cho Phó Giám đốc

Ngày 23/9, ông Bùi Vinh Quang, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, ký ban hành quyết định về việc ủy quyền điều hành công việc trong thời gian Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội vắng mặt tại cơ quan.

Theo đó, ông Bùi Vinh Quang ủy quyền cho ông Vũ Kiên, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội phụ trách, điều hành công việc của bệnh viện trong thời gian ông Quang vắng mặt tại cơ quan.

TS.BS Bùi Vinh Quang, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

Ông Vũ Kiên chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc của bệnh viện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của bệnh viện và các quy định có liên quan; chịu trách nhiệm trước Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện và trước pháp luật về các công việc được ủy quyền.

Ông Bùi Vinh Quang là tiến sĩ chuyên ngành ung thư học. Trước khi bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội vào tháng 11/2018, ông Bùi Vinh Quang là Trưởng khoa Xạ tại Bệnh viện K.