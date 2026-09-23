Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 kiểm tra công tác quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn tại các đơn vị

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc triển khai công tác 1389; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật. Đoàn cũng kiểm tra việc duy trì nền nếp chính quy, quản lý quân số, vũ khí, trang bị, nắm và giải quyết tư tưởng bộ đội.

Quân đoàn 34 kiểm tra công tác quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn ở Trung đoàn Thông tin 29. Ảnh: ĐVCC

Đối với công tác bảo đảm an toàn, đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định trong huấn luyện, lao động, công tác, tham gia giao thông; an toàn kho tàng, trạm xưởng, khu kỹ thuật, nhà xe; bảo quản, bảo dưỡng, vận chuyển vũ khí, trang bị kỹ thuật, vật tư. Công tác phòng - chống cháy nổ, phòng - chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn cũng được kiểm tra thực tế.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cấp ủy, chỉ huy 3 đơn vị đã triển khai nghiêm túc công tác 1389, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn. Nền nếp chính quy, chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến được duy trì; quân số, vũ khí, trang bị được quản lý chặt chẽ. Cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Năm 2025 và 8 tháng của năm 2026, các đơn vị không để xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng, không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật phải xử lý hình sự. Công tác bảo đảm an toàn kho tàng, giao thông, huấn luyện được giữ vững.

Kho Hậu cần-Kỹ thuật 789 thực hiện tốt công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật và vật tư dự trữ sẵn sàng chiến đấu. Trung đoàn Thông tin 29 duy trì thông tin liên lạc thông suốt; Trung đoàn Vận tải 827 quản lý chặt chẽ phương tiện, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông.

Trung đoàn Thông tin 29 làm tốt quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn ở đơn vị. Ảnh: ĐVCC

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Dương Văn Quang yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội. Các đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; chú trọng quản lý các mối quan hệ xã hội của quân nhân, kịp thời nắm và giải quyết tình hình tư tưởng.

Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 cũng yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn về người, vũ khí, trang bị và cơ sở vật chất, nhất là an toàn kho tàng, giao thông, thông tin, huấn luyện, diễn tập; gắn công tác 1389 với Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.