Ngày 17/11, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Công an xã An Bình vừa thông tin về trường hợp một phụ nữ trên địa bàn bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc không đúng với lời giới thiệu ban đầu.

Theo trình bày của chị N. (ngụ xã An Bình), khoảng tháng 9/2025, thông qua một người quen là bạn của bạn mình, chị được giới thiệu sang Campuchia phụ làm nghề phun xăm thẩm mỹ.

Công an xã An Bình làm việc với chị L.T.N. để xác minh vụ việc (Ảnh: CACC)

Tin tưởng lời giới thiệu, chị N. đồng ý đi theo người dẫn đường sang Campuchia. Khi đến nơi, chị được đưa vào một cơ sở và ký hợp đồng làm việc trong thời hạn 9 tháng, với mức lương 300 USD/tháng.

Tuy nhiên, công việc thực tế hoàn toàn khác với những gì được giới thiệu trước đó. Thay vì làm nghề phun xăm thẩm mỹ, chị N. bị bố trí làm việc trên máy tính, thực hiện các hoạt động lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của người khác theo sự chỉ đạo của những người quản lý cơ sở.

Theo chị N., tại cơ sở này có hơn 100 người Việt Nam đến từ nhiều địa phương khác nhau. Những người làm việc không đạt yêu cầu có thể bị đánh đập, thậm chí bị chích điện. Sau khoảng 2 tháng làm việc, chị N. bị bắt và trục xuất về Việt Nam. Đáng nói, trong suốt thời gian ở Campuchia, chị chưa nhận được khoản tiền lương nào như thỏa thuận ban đầu.

Công an xã An Bình khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước những lời rủ rê, giới thiệu việc làm ở nước ngoài, nhất là thông qua người quen hoặc các mối quan hệ chưa được kiểm chứng. Khi phát hiện dấu hiệu dụ dỗ, đưa người ra nước ngoài làm việc không đúng thỏa thuận hoặc có liên quan đến hoạt động lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.