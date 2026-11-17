Mr Pips và Mr Hunter nhận án chung thân, bồi thường hơn 1.330 tỷ đồng
Chiều 16-11, TAND TP Hà Nội tuyên án đường dây lừa đảo và rửa tiền đặc biệt lớn do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu. Tòa tuyên phạt Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền", Nguyễn Hòa Bình lĩnh 10 năm tù về tội "Rửa tiền"; bố mẹ Mr Pips nhận từ 5 năm 6 tháng đến 6 năm 6 tháng tù, các bị cáo khác nhận mức án tương xứng.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/mr-pips-va-mr-hunter-nhan-an-chung-than-boi-thuong-hon-1330-ty-dong-post675944.antd