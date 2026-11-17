Các vụ cháy, nổ liên quan đến khí gas thời gian gần đây, đặc biệt từ vụ nổ tại đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh) khiến hai căn nhà đổ sập và 11 người bị thương, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn trong sinh hoạt và kinh doanh gas.