Sáng 17/11, thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Đường bộ Số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An) chia sẻ: Đội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác của công an tỉnh khẩn trương điều tra nguyên nhân khiến một người phụ nữ tử vong bên quốc lộ 7A.

Hiện trường nơi phát hiện chị T tử vong. (Ảnh FB TNDC).

"Người phụ nữ được phát hiện tử vong bên đường, hiện chưa xác định được là do tai nạn giao thông hay nguyên nhân khác. Các đơn vị đang khẩn trương điều tra", thượng tá Tuấn chia sẻ thêm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 6h sáng cùng ngày (17/11), người dân phát hiện một người phụ nữ tử vong bên đường đoạn Km 5+600, quốc lộ 7A (thuộc địa phận xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An).

Theo hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội Facebook, bên cạnh còn có một xe máy điện BKS 37AC-281.XX bị hư hỏng. Nạn nhân được xác định là chị H.T.T.

Ông Lê Mạnh Hiên, Chủ tịch UBND xã Minh Châu cho biết: Chị T là nhân viên trung tâm y tế xã, làm việc tại trạm y tế xã Diễn Quảng cũ.

Hoàn cảnh chị T khá thương tâm, chị sinh năm 1984, con út còn nhỏ, chỉ mới hơn 2 tuổi.