Gần 60 năm sau khi người mẹ trẻ 18 tuổi bị sát hại bằng hơn 120 nhát dao, James Barbier, 81 tuổi, đã bị bồi thẩm đoàn kết tội giết người cấp độ một.

Đáng chú ý, sau khi gây án, người đàn ông này từng xuất hiện tại tang lễ và tham gia khiêng quan tài của chính nạn nhân.

Hình ảnh nạn nhân. Ảnh: PEOPLE

Theo PEOPLE, ngày 9/11, bồi thẩm đoàn tuyên James Barbier phạm tội sát hại Karen Snider tại nhà riêng ở thành phố Calumet, vùng ngoại ô Chicago, bang Illinois (Mỹ), vào năm 1966.

Thời điểm xảy ra vụ án, Snider mới 18 tuổi, đã lập gia đình và có con gái 2 tháng tuổi. Khi người mẹ trẻ bị sát hại, em bé vẫn đang ngủ trong chiếc nôi gần đó.

Theo cáo trạng, ngày 12/11/1966, chồng của Snider là Paul Snider, khi đó 23 tuổi, đang làm việc tại Công ty Đường sắt Indiana Harbor Belt. Barbier, sống tại thành phố Gary, bang Indiana, là bạn của vợ chồng nạn nhân và từng làm việc cùng Paul. Do đó, người này nắm rõ lịch trình của người chồng.

Trợ lý công tố viên bang Cook County, Krystyn Dilillo, cho biết Barbier được Snider tin tưởng và mở cửa cho vào nhà. Tuy nhiên, sau đó, người đàn ông này đã dùng dao tấn công nạn nhân.

Theo kết quả điều tra, Barbier đâm Snider khoảng 125 nhát vào nhiều vị trí trên cơ thể, trong đó có cổ, ngực, tim, gan và phổi. Nạn nhân còn có những vết thương ở bàn tay, cho thấy đã cố gắng chống trả.

Thi thể Snider được chồng phát hiện khi ông trở về nhà lúc khoảng 23h cùng ngày. Theo lời khai của Paul với cảnh sát, thi thể vợ nằm trong phòng ngủ ở tầng hai, quần áo bị xáo trộn. Trong khi đó, con gái 2 tháng tuổi của họ vẫn ngủ trong nôi.

James Barbier. Ảnh: PEOPLE

Thời điểm ấy, cảnh sát chỉ thu thập được một số manh mối hạn chế, trong đó có vết máu gần cửa sổ tầng hầm bị vỡ.

Đáng chú ý, sau vụ án, Barbier từng tham dự tang lễ của Snider và cùng những người khác khiêng quan tài cho nạn nhân. Một số người còn nhận thấy những vết cắt trên cơ thể người đàn ông này.

Theo lời khai được công tố viên công bố, vợ Barbier cũng nhận thấy chồng có biểu hiện bất thường khi trở về nhà vào tối xảy ra vụ án. Người này có vẻ lo lắng, trên cơ thể xuất hiện các vết cắt và dính máu. Barbier còn lập tức cho quần áo vào máy giặt, dù đây không phải thói quen thường ngày.

Barbier từng bị bắt vào năm 1966 nhưng không bị truy tố. Vụ án sau đó rơi vào bế tắc trong nhiều thập kỷ.

Đến năm 2022, một người đàn ông cung cấp thông tin cho cảnh sát rằng, ông nhớ bà mình từng kể về vụ sát hại Snider. Từ manh mối này, các điều tra viên quyết định mở lại hồ sơ, đồng thời tiến hành xét nghiệm ADN những vật chứng còn lưu giữ tại hiện trường.

Kết quả phân tích ADN giúp xác định Barbier là nghi phạm. Mùa xuân năm 2024, người đàn ông này bị bắt tại nhà riêng ở Creve Coeur, bang Missouri.

Sau phán quyết của bồi thẩm đoàn, Paula Larson, con gái của nạn nhân, bày tỏ sự nhẹ nhõm. Khi mẹ bị sát hại, cô mới 2 tháng tuổi và sau đó cha cô cũng qua đời vào năm 1989.

Larson cho biết, nhiều người liên quan đến vụ án đã qua đời trong suốt 60 năm qua. Vì vậy, việc tìm được công lý trước khi mất thêm những người thân khác có ý nghĩa đặc biệt đối với gia đình.

James Barbier dự kiến được tuyên án vào ngày 15/12.