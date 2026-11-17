Một vụ kiện mới tại Mỹ đang làm dấy lên tranh luận về trách nhiệm của các công ty AI khi chatbot bị sử dụng trong những tình huống có nguy cơ gây hại nghiêm trọng. James Gates, chuyên gia an ninh mạng sống tại Charlotte, bang North Carolina, đã khởi kiện OpenAI và CEO Sam Altman tại Tòa án cấp cao San Francisco. Ông cho rằng ChatGPT không chỉ củng cố những suy nghĩ hoang tưởng của vợ mình, Cheryl Harris Gates, mà còn tiếp tay cho kế hoạch đầu độc chồng và tìm cách che giấu hành vi.

ChatGPT bị cáo buộc củng cố những suy nghĩ hoang tưởng và hỗ trợ người vợ lên kế hoạch đầu độc chồng.

Theo đơn kiện, Cheryl bắt đầu sử dụng ChatGPT từ đầu năm 2025 theo gợi ý của chồng để hỗ trợ công việc. Tuy nhiên, trong khoảng tháng 4-9/2025, cô được cho là đã sử dụng GPT-4o để trao đổi về những nghi ngờ liên quan đến James. Người chồng cáo buộc chatbot dần trở thành một dạng "phòng vọng âm", liên tục củng cố niềm tin rằng ông đang theo dõi và thao túng vợ. Một phản hồi được trích dẫn trong hồ sơ cho thấy ChatGPT từng khẳng định câu hỏi của Cheryl là quan trọng và cô đang suy nghĩ đúng hướng để bảo vệ bản thân.

James cho biết sự việc trở nên nghiêm trọng vào ngày 10/7/2025, khi ông bất ngờ gặp các triệu chứng bất thường kéo dài khoảng 72 giờ, gồm tim đập nhanh, run rẩy và mất trí nhớ. Ông nghi ngờ những biểu hiện này liên quan đến việc bị đầu độc. Đến tháng 9 cùng năm, James cho biết đã tìm thấy một tờ giấy viết tay liệt kê một số loại thuốc, kèm những chỉ dẫn như xóa toàn bộ lịch sử trò chuyện và đăng xuất khỏi ChatGPT. Theo nguyên đơn, đây là dấu hiệu cho thấy vợ mình tìm cách xóa bỏ dấu vết liên quan đến chatbot.

Tháng 10/2025, Cheryl bị truy tố với cáo buộc âm mưu giết người cấp độ một. Tuy nhiên, đến tháng 4/2026, các công tố viên đã hủy bỏ cáo buộc do không có đủ bằng chứng. Hiện cô không phải đối mặt với cáo buộc hình sự nào đang được tiến hành. Dù vậy, James vẫn cho rằng ChatGPT có vai trò trong sự việc và tuyên bố thông qua nhóm luật sư rằng vợ ông không hành động một mình.

CEO OpenAI Sam Altman và công ty đang đối mặt với vụ kiện liên quan đến trách nhiệm bảo đảm an toàn của chatbot AI.

Đơn kiện đưa ra 9 cáo buộc nhằm vào OpenAI, trong đó có thiết kế sản phẩm có khiếm khuyết, không cảnh báo đầy đủ về nguy cơ và cố ý gây tổn hại tinh thần. James yêu cầu bồi thường thiệt hại, đồng thời đề nghị tòa án buộc công ty tăng cường các biện pháp bảo vệ người dùng trước những cuộc hội thoại có dấu hiệu dẫn đến hành vi nguy hiểm. Vụ kiện cũng đặt ra câu hỏi về cách chatbot phản hồi khi người dùng thể hiện suy nghĩ hoang tưởng hoặc đề cập đến ý định gây hại cho người khác.

Về phía OpenAI, công ty khẳng định an toàn là ưu tiên hàng đầu, đồng thời cho biết đã cấm tài khoản liên quan và phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật. Hiện những cáo buộc về vai trò của ChatGPT vẫn chưa được tòa án xác nhận. Vụ việc một lần nữa cho thấy thách thức trong việc kiểm soát AI tạo sinh, đặc biệt khi khả năng phản hồi tự nhiên của chatbot có thể ảnh hưởng đến nhận thức và quyết định của người sử dụng.

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