Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo

Cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Quyên.

Quyên tự giới thiệu bản thân là người môi giới xuất khẩu lao động, có khả năng làm thủ tục đưa người lao động sang Hàn Quốc, Australia, các nước châu Âu và tham gia một số chương trình xuất khẩu lao động khác. Để tạo lòng tin, đối tượng đưa ra những lời quảng cáo về thủ tục đơn giản, mức tiền đặt cọc ban đầu chỉ từ 5 đến 10 triệu đồng, qua đó khiến nhiều người dân tin tưởng, giao tiền. Với thủ đoạn trên, từ tháng 8-2024 đến tháng 6-2025, Quyên đã lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng 764 triệu đồng của 63 người ở Hà Tĩnh và Nghệ An. Ngày 13-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Quyên về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.